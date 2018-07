Schůzka kvůli migraci? Babiš by se s Contem mohl setkat už koncem srpna

Schůzka kvůli řešení migrace, na kterou pozval italský premiér Giuseppe Conte předsedu české vlády Andreje Babiše (ANO) do Itálie, by se mohla konat koncem srpna. O přístupu k migraci chce šéf českého kabinetu jednat také v pátek v rakouském Salcburku s britskou premiérkou Theresou Mayovou, rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a estonským premiérem Jürim Ratasem. Babiš to dnes řekl novinářům.

V polovině července šéf českého kabinetu odmítl italskou žádost o pomoc s 450 migranty zachráněnými z rybářské lodi ve Středozemním moři. Jeho italský protějšek ho pak otevřeným dopisem pozval do Říma, aby si o řešení problémů s ilegální migrací promluvili. Babiš původně navrhoval termín schůzky na 30. července, Conte má v tu dobu ale jiný program. "Teď domlouváme termín koncem srpna," uvedl Babiš. České odmítnutí žádosti o pomoc se zachráněnými migranty už dřív zdůvodnil tím, že Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jen zhoršuje. Některé státy naopak Itálii vyhověly. ČTĚTE TAKÉ: Babiš zvažuje pozvání do Říma. Pozval jej tam italský premiér kvůli migraci Babiš řekl, že se v pátek sejde v Salcburku k dvoustranným jednáním s rakouským kancléřem, estonským premiérem a britskou premiérkou. Dodal, že také s nimi chce mluvit hlavně o řešení migrace. Podle britských médií chce Mayová přesvědčit při setkáních šéfy vlád zemí EU o kompromisním plánu odchodu své země z EU, aby byla do října uzavřena konečná dohoda o brexitu. V Brně tamní koaliční hnutí Žít Brno minulý týden navrhlo, aby několik desítek migrantů z Itálie přijala jihomoravská metropole, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. "Co se týká Žít Brno, tak je to dohoda mezi vládami. Tam jde o princip. Vidíme, co se děje ve Středozemním moři," uvedl Babiš. Návrh hnutí Žít Brno kritizovali i někteří politici z brněnské koalice, označili ho za teatrální gesto. ČTĚTE TAKÉ: Žádost Itálie o pomoc s migranty dostalo i Česko. Žádné nepřijmeme, řekl Babiš

Autor: ČTK