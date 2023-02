Premiér Fiala uvedl, že jde i o rozdělení rolí, o koordinaci zahraničních cest a „určitých důrazů, které budeme v zahraniční politice jako Česká republika mít“. Sladění mezi vládou, Senátem a Sněmovnou se podle něho dařilo. „Velmi se těším na to, že takovouto shodu budeme mít i s prezidentem,“ řekl premiér.

Ruští sportovci na olympiádu nepatří, řekl zvolený prezident Petr Pavel

„Rozhodně není mým cílem dělat jakkoli samostatnou zahraniční politiku, protože především zahraniční politiku vnímám jako oblast, ve které bychom měli hovořit jedním jazykem,“ zdůraznil Pavel.

Nově zvolený prezident si hned druhý den po zvolení telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jehož země čelí ruské vojenské invazi. Protesty čínské strany pak vyvolal Pavlův pondělní telefonát s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Ujistil ji, že Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat partnerství. Podle mluvčí čínské diplomacie Mao Ning šlo o vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Čína považuje demokratický Tchaj-wan za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Pavel v úterý v rozhovoru pro Frekvenci 1 poukázal na to, že Česko má s Tchaj-wanem silné obchodní vztahy i sdílené hodnoty a nevidí jediný důvod, proč to skrývat. Z české strany to podle něj neznamená nic protičínského, ale jen vyjádření české suverenity a národních zájmů.

Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová plánuje navštívit Tchaj-wan na konci letošního března. Vystrčil byl na zahraniční cestě v této zemi už v roce 2020.