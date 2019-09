Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) a další zástupci hospodářského sektoru dnes více než čtyři hodiny jednali s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Mimo jiné o energetice, ale také o investicích nebo exportu. ČTK to řekl ministr Havlíček. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK napsal, že šlo o pravidelné jednání expertního týmu.

Zásadním tématem jednání, kterého se mimo jiné zúčastnili také generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok, byla energetická politika České republiky. Havlíček Zemana ujistil, že platí plánované termíny v souvislosti se stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Zopakoval, že do konce tohoto roku by měla být vyřešena smlouva mezi vládou a ČEZ. Stavba bloku by podle ministra mohla začít zhruba v roce 2030, mezi lety 2035 až 2040 by mohl být postaven.