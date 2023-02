Zeman také s Pavlem probíral úděl přímo voleného prezidenta. „Z hlediska určitého rozporu mezi mandátem z přímých voleb a pravomocemi prezidenta,“ uvedl Pavel. Zeman podle něj měl dilema, zda by měl být prezident pouhým vykonavatelem návrhů Parlamentu či vlády, nebo hráčem, který může do politických procesů vnášet vlastní iniciativu.

Pavel pozval Zemana na svou inauguraci, která se koná 9. března. Nynější hlavě státu také tlumočil informaci o zájmu své manželky setkat se s první dámou. Žádal také o poskytnutí některých informací o chodu prezidentské kanceláře, personálním složení a některých procesech.

V souladu s předchozími prohlášeními Pavel požádal Zemana, aby už nečinil do konce svého mandátu zásadní rozhodnutí. Na mysli měl zejména jmenování nového předsedy Ústavního soudu. Zeman v mezičase oznámil, že tento krok neučiní. Své rozhodnutí označil za vstřícné gesto na rozloučení. Pavel již dříve oznámil Zemanovo vyjádření za správné, Zeman ho dnes podle něj potvrdil.

Pavel řekl, že odklady schůzky způsobila odlišná interpretace, kdo by měl setkání iniciovat. Podle Pavla to měla být nynější hlava státu, protože je držitelem úřadu, podle Zemana naopak Pavel. O schůzku nakonec požádal Pavel. „Neviděl jsem důvod to zdržovat. Pokud to bylo jen o tom, aby návrh byl z mé strany, nebyl důvod to neudělat,“ řekl. Před schůzkou si připravil pár bodů, o kterých chtěl mluvit, připravoval se i na možné dotazy. „K žádným překvapením nedošlo,“ konstatoval.