Další schůzky s ANO? Hnutí nejprve představí Zemanovi menšinovou vládu

Hnutí ANO chce oslovit sněmovní strany s programovým prohlášením své menšinové vlády až potom, co záměr představí prezidentovi Miloši Zemanovi. Předseda hnutí Andrej Babiš před ustavující schůzí Sněmovny zopakoval, že vítěz voleb nedostal šanci na sestavení většiny, protože ostatní strany spolupráci striktně odmítly.

"Když máte zájem o nějakou holku, a ona vás desetkrát odmítne, tak ji budete otravovat, když vám jasně řekne, že ne?" řekl na dotaz, zda se ještě bude ucházet o podporu pro získání většiny. Šlo by podle něj o ztrátu času. ANO dnes ani neuskuteční avizovanou schůzku se sestavou čtyř pravicových stran - Demokratickým blokem, který Babiš označil s odkazem na předsedu TOP 09 za Kalouskův blok.

Celkem ANO uspořádalo od voleb 21 bilaterálních jednání. Podle šéfa sněmovní frakce Jaroslava Faltýnka tak vznikla většinová dohoda na uspořádání Sněmovny. "Držíme se poměrného systému, respektujeme, jak voliči rozdali karty. Udělali jsme ústupky, aby byli všichni relativně spokojeni," uvedl. ANO si například nenárokuje místopředsednická místa a vedení jednoho klubu. Může se podle něj ale stát, že menší subjekty s šesti sedmi poslanci, nemusejí být spokojeny.

"Důsledně se držíme Ústavy a jednacího řádu Sněmovny," reagoval nominant ANO do čela Sněmovny Radek Vondráček na slova o ústavním puči, která zazněla dopoledne z úst Miroslava Kalouska. Předseda TOP 09 řekl, že prioritou Sněmovny by mělo být ochránit Ústavu a ústavní principy, odvrátit něco, čemu říkáme ústavní puč. "Pokud tu je dlouhodobý projekt vlády bez důvěry, dá se to přirovnat k ústavnímu puči." uvedl.

O sestavování menšinové vlády Babiš řekl, že míří do finále. Blíže ale její složení nechtěl komentovat. V neděli na sociálních sítích uvedl, že má jasný názor na obsazení ministerstva vnitra a školství. "Kultura a zdravotnictví jsou už obsazené taky, ještě přemýšlím o průmyslu a zemědělství, jinak už to mám komplet," napsal.

Prezident Miloš Zeman tento týden absolvuje návštěvu Ruska, Babiš už dříve řekl, že by sestavu svého menšinového kabinetu chtěl mít hotovou do konce listopadu. Poté se prezident chce setkat s osobnostmi navrženými na jednotlivá ministerstva.