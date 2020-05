Schváleno. Žáci prvního stupně budou moci od 25. května docházet do škol

Žáci prvního stupně základních škol budou moci od 25. května navštěvovat školu ve skupinách do 15 dětí. Schválila to vláda, informovala ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministr Robert Plaga (ANO) dříve uvedl, že by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka tedy bude dobrovolná. Rodiče mohou své děti do skupin nahlásit do dnešní půlnoci.

Učitelé Gymnázia Česká v Českých Budějovicích se radili, jak postupovat dál. | Video: Deník/ Klára Skálová

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology pro školy vypracovalo manuály, co budou muset zajistit, aby se snížilo riziko šíření covidu-19. Vedení škol tak bude muset děti rozdělit do skupin po nejvýše 15 žácích a zajistit, aby se různé skupiny dětí nepotkávaly. Vláda chce být připravena na možnou krizi. Do rezerv dá pomůcky za miliardy Přečíst článek › Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od června by se podle plánu kabinetu měly školy otevřít v omezené míře i starším žákům. Nyní do nich mohou chodit jen deváťáci. Speciální školy pro děti s různými druhy postižení by se podle vyjádření Plagy z minulého týdne mohly v omezeném režimu otevřít 25. května, nebo postupně 25. května a 1. června. Ministr chce prosazovat spíše postupné otevírání škol pro různé druhy postižení, jednat by o tom měl tento týden s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Podle dnešní ankety ČTK se fungování školních skupin na prvním stupni asi v jednotlivých základních školách v Praze bude hodně lišit. Zatímco někde se přihlásila do škol zhruba čtvrtina dětí, jinde kolem 85 procent. V některých školách zůstanou třídní učitelé doma a budou se dále věnovat výuce na dálku, jinde se vrátí do škol a budou se soustředit více na výuku ve škole. Zrychlit šetření. Chytrou karanténu převezme ministerstvo zdravotnictví Přečíst článek ›

Autor: ČTK