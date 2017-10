Schwarzenberg: Lidé očividně raději slyší sliby než pevné postoje

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg označil výsledek voleb za prohru, kterou přisuzuje tomu, že strana neuhnula ze svých principů.

"Lidé dnes očividně radši slyší sliby než pevné postoje," řekl Schwarzenberg. Podle něj po vítězství hnutí ANO a úspěchu hnutí Svoboda a přímá demokracie a Pirátů čekají Česko těžké časy.

"Zamyslete se nad tím, jaké strany nyní budou ve Sněmovně, to bude velmi obtížná situace pro příští léta," uvedl. Nevěří, že by Piráti mohli dlouhodobě uspět, i když z nich obavy nemá. Poznamenal, že jim ale chybí program a jednotné názory.

Schwarzenberg poblahopřál hnutí Starostové a nezávislí, kteří do Sněmovny vstoupí poprvé samostatně. "Jsem šťastný, že Honza Farský bude v Parlamentu," řekl. Podle něj to bude skvělý poslanec.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek podle Schwarzenberga udělal dobrou práci a měl by ve své funkci pokračovat. TOP 09 nakonec těsně překonala pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Kalousek chce o svém dalším působení ve straně mluvit s předsednictvem v úterý.

Podle Schwarzenberga by se nicméně v TOP 09 měli nyní angažovat hlavně mladší politici, jako je místopředsedkyně Markéta Adamová Pekarová nebo jednadvaceteletý radní Teplic Dominik Feri. Sám by se prý chtěl stáhnout spíše do ústraní.