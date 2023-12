V den zádušní mše za zesnulého Karla Schwarzenberga se k osobnosti diplomata, politika a člena slavného šlechtického rodu na sociálních sítích vyjadřují i politici. Deník přináší výběr z reakcí.

Ministr zemědělství Marek Výborný na pohřbu Karla Schwarzenberga | Foto: Deník/Petr Procházka

Karel Schwarzenberg zemřel ve věku 85 let 12. listopadu ve Vídni, přičemž zádušní mše se konala v sobotu v pražské katedrále svatého Víta.

Na prvního předsedu TOP 09 ve stejný den zavzpomínala stávající šéfka strany Markéta Pekarová Adamová. Začala jeho citátem: „Život je krásný, tato země je překrásná a stojí za to pro ni bojovat. I když je to někdy úmorné.“ Následně přidala své poděkování: „Milý Karle, byl jste pro mě jedním z hlavních motivů, proč jsem vstoupila do politiky. Váš celoživotní příběh byl protkán poctivostí, pomocí druhým a láskou ke svému národu.“

Schwarzenberg totiž pomáhal lidem v bytové nouzi či dalším, s kterými se osud nemazlil. Pekarová Adamová zase dobrovolničila v dětských domovech v Arménii a Maroku a jako politička se zapojuje kupříkladu do pomoci lidem s handicapem či osvěty v oblasti prevence nejrůznějších onemocnění. Schwarzenberg podle jejích slov pro mnohé navždy zůstanete velkou inspirací.

Vzpomínku na zesnulého přidala i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Na síti X sdílela video ze sněmovny, kde poslanci sborově zpívají. „Dnes se loučíme s Karlem Schwarzenbergem. Dnes naposledy společně Narodil se Kristus pán. Ať ho Hospodin přijme do své milosrdné náruče,“ napsala.

Lesník i hospodský

Na někdejšího předsedu zavzpomínal i první místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Byl veselý, pevně ukotvený, otevřený dialogu a pokorný. Nikdy se nad nikoho nepovyšoval. Politika, i když byl člověk politický, jej nikdy nepohltila v tom negativním slova smyslu,“ podotkl mimo jiné ve svém příspěvku na síti X.

Před mší, na které pronášel přímluvy, se na síti X k Schwarzenbergovi vyjádřil i Miroslav Kalousek, který s ním v roce 2009 TOP 09 zakládal, přičemž v letech 2015 až 2017 byl jejím předsedou. Podotkl, že „pro naše city to dneska nebude snadný den“.

„Jdeme se naposledy rozloučit s Karlem… On tady ale bude žít dál v srdci a ve vzpomínkách každého z nás, kteří jsme ho znali a milovali. A protože je nás takových hodně, bude tu Karel s námi žít hodně a dlouho,“ napsal.

V den rozlučky zveřejnil příspěvek i ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. „Karel Schwarzenberg – politik, lesník s moudrým, konzervativním a neaktivistickým přístupem k péči o les a přírodu a také hospodský, který v duchu rodových tradic sloužil naší zemi. Díky a sbohem. R. I. P.,“ poznamenal.

Na Facebooku reagoval i politik, publicista a herec Matěj Stropnický. Zdůraznil ale, že nepíše k osobě Schwarzenberga, nýbrž k tomu, jak vnímá průběh rozlučky a referování o ní. „Umřel člověk, ne král, milá média,“ zdůraznil mimo jiné.