Sčítání lidu: Čechů je více, zestárli a žijí především ve čtyřech krajích

Redakce ČTK

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil na tiskové konferenci první výsledky loňského sčítání lidí, bytů a domů. To proběhlo v první polovině loňského roku a poprvé převážně online. Z dat vyplývá, že za posledních deset let v Česku přibylo obyvatel. Loni jich v zemi žilo 10 524 167 milionu. Téměř polovina z nich bydlela ve čtyřech krajích. A to v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

V roce 2021 žilo v ČR přes 10,52 milionu lidí. | Foto: Deník/Michal Bílek

Téměř pět procent obyvatelstva (4,7 procenta) jsou cizinci. Nejvyšší zastoupení měli osoby s ukrajinským (1,4 procenta), slovenským (0,9 procebta) a vietnamským občanstvím (0,5 procenta). Cizinců tedy oproti roku 2011 přibylo. Nárůst ale nebyl tak rychlý, jako při předešlém sčítání. Průměrnému obyvateli republiky bylo 42,7 roku, znamená to, že za desetiletí zestárl o 1,7 roku. Sčítání se konalo od 27. března do 11. května. Údaje jsou k prvnímu dni sčítací akce. Připravujeme další podrobnosti…