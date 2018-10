Kubera: Se sestavováním koalice není kam spěchat, teď bojuji o Prahu

ODS chce vyjednávat až po druhém kole senátních voleb. Nepředběhne ji Volba PRO! Teplice?

Až do pondělí si dala vítězná ODS v Teplicích pauzu v sestavování vedení města. Důvodem je druhé kolo senátních voleb, které bude v pátek a sobotu a na něž se Jaroslav Kubera coby kandidát teď soustředí. „Se sestavováním koalice není kam spěchat, teď bojuju o Prahu,“ říká primátor.

Přestože veřejně prohlašuje, že v koalici rozhodně nebude s dosavadní opoziční Volbou PRO! Teplice, nevylučuje společné jednání o volebních programech. Volba skončila v hlasování druhá, lepší vyjednávací pozici jí i hnutí ANO zhatilo přibližně deset hlasů ve volební urně.

Dramatické sčítání výsledků sledovali lidé okolo lídra Jakuba Mráčka v sobotu večer v salonku hotelu U Kozičky. Po sečtení 46 ze 47 okrsků v Teplicích měli dohromady s hnutím ANO 14 křesel z celkových 27 a mluvilo se tak o tom, že by společnými silami a většinovým výsledkem mohli z primátorské pozice sesadit Jaroslava Kuberu a tím pádem celou jeho ODS.

Volební štáb Volba PRO! Teplice sleduje výsledky voleb:

Ve vteřině pak ale zavládl ve štábu Volby PRO! Teplice smutek. Plán zkomplikoval výsledek posledního okrsku, který zamíchal kartami. ANO v něm přišlo o jeden mandát potřebný k revoluci v Teplicích. Nakonec jich získalo pouze pět. „Mráčkovci“ tak nedají s ANO dohromady potřebnou většinu.

„Byl to okrsek číslo 16, centrum města. Rozhodla zhruba desítka hlasů. Mandát nakonec připadl komunistům,“ sdělil lídr Volby Jakub Mráček.

ANO má ale i s pěti mandáty dobrou vyjednávací pozici a může rozhodnout, na kterou stranu se pohne jazýček na vahách. Spokojenost s výsledkem hlasování netají lídr Jiří Štábl.

„Je to pro nás úspěch. Stali jsme se hodně bohatou nevěstou. Máme zájem jednat se všemi pro nás potencionálními partnery,“ řekl krátce po vyhlášení výsledků. Koho preferuje, nekonkretizoval. S některými stranami už ANO od té doby hovořilo. „Čekají nás ještě jednání v rámci sdružení. Tam se rozhodneme, jaký typ spolupráce budeme preferovat,“ líčí Štábl.

Jak avizoval Kubera, do pondělí by se nemělo nic změnit. Objevují se sice neověřené informace, že už má primátor koalici sestavenou. Jeho protipól Jakub Mráček to ale označuje za blafování.

V okresním městě byla volební účast 33,8 procenta. Zvítězila Kuberova ODS se ziskem 29,32 % (9 zastupitelů), v těsném závěsu byla Volba PRO! Teplice s 26,23 % (8 zastupitelů). Třetí skončilo se ziskem 18,46 % ANO, kde byl lídrem Jiří Štábl. V zastupitelstvu má pět lidí. Po dvou křeslech mají KSČM a SPD, jeden mandát získalo sdružení Pro Zdraví a Sport Teplice.

Jako nejjednodušší se v Teplicích jeví koalice ODS a ANO. Kubera ale může poskládat nadpoloviční většinu i s SPD, KSČM a Pro Zdraví a Sport. V takovém případě by hnutí ANO skončilo v opozici. Vyjednávání po své linii vede i Volba PRO! Teplice, která v minulém volebním období byla rovněž v opozici.