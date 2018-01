Sebevraždou Dahlgrenův případ nekončí. Soud musí rozhodnout o trestu

Američan Kevin Dahlgren, který v roce 2013 zavraždil v Brně své čtyři české příbuzné, spáchal ve čtvrtek večer ve valdické věznici sebevraždu. Údajně se oběsil na prostěradle.

Tisková mluvčí věznice Eva Francová na dotazy Deníku reagovala vyjádřením, že informace ke konkrétní osobě nám nemůže poskytnout. Za smrtí Dahlgrena je tak řada nezodpovězených otázek. Údajně se ale u něho projevovaly sklony k sebevraždě.

„Celá věc je v šetření policie. Kromě toho ji vyšetřuje také Generální inspekce bezpečnostních sborů a vnitřní orgány vězeňské služby,“ uvedla Francová. Neokomentovala ani dotaz, zda došlo k pochybení ze strany vězeňské služby. „Vše je v šetření,“ dodává.

„Při prvotním ohledání těla bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení,“ sdělila k sebevraždě mluvčí krajské policie Lenka Burýšková.

Smrtí Dahlgrena jeho případ nekončí, Nejvyšší soud v Brně měl v těchto dnech rozhodnout, zda mu na základě dovolání sníží nebo změní trest. Soud bude rozhodovat, i když je Kevin Dahlgren po smrti. Ukládá mu to trestní řád.

Kevin Dahlgren zavraždil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl následně zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka.

K poslední sebevraždě došlo ve valdické věznici v roce 2016.