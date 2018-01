Sebevraždu Dahlgrena vyšetřuje generální inspekce

Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren, který v roce 2013 zabil své příbuzné v brněnských Ivanovicích, spáchal podle informací ČTK ve čtvrtek v podvečer ve valdické věznici sebevraždu. Podle jeho obhájce Richarda Špíška měl už dříve sebevražedné sklony, na které právník věznici upozornil. Věc teď prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Smrt vězně včera potvrdila mluvčí Vězeňské služby Valdice Eva Francová. „Zemřel ve čtvrtek večer. Prvotní šetření nezjistilo cizí zavinění,“ uvedla.



Cizí zavinění vyloučili i královéhradečtí policisté, kteří k úmrtí ve věznici vyjeli. „Provedli ohledání a zjistili, že jde o pětadvacetiletého cizince. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva,“ upřesnila policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Podle deníku Právo se Dahlgren oběsil na prostěradle. „Zatím nic takového potvrdit nemohu. Posílal jsem žádost do věznice a očekávám oficiální zprávu,“ uvedl Dahlgrenův advokát Špíšek.



Podle něj měl Dahlgren sklony k sebevraždě. „Dlouhodobě byl ve špatném psychickém stavu. Informoval jsem proto věznici, aby přijala potřebná opatření. Řekli mi, že tak učinili. Mělo jít třeba o zvýšenou kontrolu v cele,“ popsal.



O špatném psychickém stavu Dahlgrena vypovídal i dřívější incident při jeho pobytu v brněnské věznici. „Poškozoval se břitem z holicího strojku. Po výzvě, ať toho nechá, zaútočil na strážného,“ konstatoval před dvěma roky u krajského soudu soudce Michal Zámečník. Dahlgrena po události zřízenci odvezli na psychiatrii.



Loni v srpnu se Dahlgren dovolal k Nejvyššímu soudu. Chtěl pryč z vězení a mírnější trest. Nejvyšší soud podle Špíška o dovolání rozhodne i přes Dahlgrenovo úmrtí. „Smrt není překážkou pro pokračování řízení. O dovolání by měl Nejvyšší soud rozhodnout přibližně do půl roku. Požadovali jsme zabezpečovací detenci a mírnější trest. Faktický vliv to už mít nebude, pouze formální,“ řekl advokát.



Pokud byl Dahlgren rozhodnutý vzít si život, nemohl mu v tom podle primáře psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno Jiřího Brančíka nikdo zabránit. „Pokud má člověk psychické problémy, žádný odborník nemůže zaručit, že se o něco nepokusí,“ uvedl.

Zda věznice skutečně nepochybila, nyní zjišťuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Případem ve valdické věznici se zabýváme pro podezření z porušení povinnosti příslušníků vězeňské služby,“ řekl mluvčí inspekce sborů Ivo Mitáček.



Do vězení se Dahlgren dostal za čtyřnásobnou vraždu. V roce 2013 brutálně zabil svou sestřenici, jejího manžela a dva syny. „Sestřenici zasadil sedmnáct ran kuchyňským nožem. Jejímu manželovi devětadvacet a synovi sedmnáct ran. Druhého syna napadl kamenem a poté nožem,“ popsala před dvěma lety u Krajského soudu v Brně státní zástupkyně Ludmila Doležalová.



Po činu Dahlgren uprchl do Spojených států, kde ho zadrželi. Zpět do Česka jej po dlouhých jednáních vydalo americké ministerstvo spravedlnosti. Šlo o první takový případ. „Kevin Dahlgren byl doposud jediný americký občan, kterého tamní úřady vydaly k výkonu trestu do České republiky,“ sdělil za Ministerstvo spravedlnosti Jakub Říman.

Krajský soud Američana nakonec odsoudil k doživotí ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozsudek pak potvrdil i Vrchní soud v Olomouci.



Nejvyšší soud může Dahlgrenův případ znovu otevřít, říká advokát

Nejvyšší soud musí rozhodnout o dovolání Kevina Dahlgrena i přes jeho úmrtí, říká brněnský advokát Richard Novák. „Pokud by soud odhalil nějaké velké nesrovnalosti, mohl by případ dokonce znovu otevřít,“ vysvětluje právník v rozhovoru pro Deník Rovnost.



Kevina Dahlgrena vydaly do České republiky k trestnímu stíhání Spojené státy americké. Může mít jeho sebevražda dopad na vztahy dvou zemí?

Jsem přesvědčený o tom, že jeho úmrtí nebude hrát v tomto smyslu žádnou roli. Celou záležitost vnímám jako velkou tragédii. Někdo, kdo spáchá takový čin, nemůže být při smyslech. To, že si Dahlgren vzal život, už byla jen pomyslná tečka.



Tušíte, zda jsou podmínky ve valdické věznici nějak odlišné ve srovnání s ostatními věznicemi u nás?

Měl jsem příležitost ve věznici ve Valdicích několikrát být. Z mých zkušeností jde spolu s Mírovem o jednu z nejtěžších forem výkonu trestu u nás. Jinak tam ale panují slušné podmínky, nevím o žádných excesech ani případech nějakých násilností nebo omezování vězňů. Věznice je také v dobrém stavu a nepůsobí nijak depresivně.

Jak jsou na tom obecně české věznice ve srovnání s těmi v zahraničí?

Obecně si myslím, že máme ve vězeňství co zlepšovat. Nikdy jsem v takovém zařízení nebyl přes noc a ani bych tam být nechtěl. Každý výkon trestu je složitá psychická záležitost. Bylo by dobré, aby české vězeňství lidi skutečně napravovalo a připravovalo je na návrat do civilního života. Vězni by neměli po celou dobu výkonu přemýšlet, co špatného udělají, až se dostanou na svobodu. Měli bychom je například zaměstnávat, mají-li o to zájem. Neuškodilo by také rozdělit věznice co se týče výkonů trestů a více je modernizovat po vzoru skandinávských zařízení.



Dahlgren podal před svou smrtí dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten by měl nyní rozhodnout o dovolání i přes vězňovo úmrtí. Může mít tento fakt z hlediska případu nějaký význam?

Určitě ano. Pokud by soud zjistil nějaké větší nesrovnalosti, mohl by případ ivanovické vraždy i znovu otevřít. Vést by to v nejkrajnějším případě mohlo i ke zrušení rozsudku. Muselo by ale jít o obrovské pochybnosti, které podle mě nenastanou. Domnívám se, že v tomto případě soud dovolání odmítne, a tím to skončí.



RŮŽENA MACHÁLKOVÁ, ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ