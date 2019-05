VIDEOSOUHRN SPUSTÍTE ZDE:

Co přinesl končící týden?

Stydím se za našeho premiéra, nejsme slepí, demisi. Takové nápisy nesli v pondělí nad hlavou lidé ve více než 130 městech po celé zemi, například v Brně, ve Zlíně, v Českém Krumlově, ale i třeba v malém Kovářově na Písecku.

Dvaačtyřicetiletá řidička zahynula v pondělí ráno na nechráněném železničním přejezdu v Bílé Třemešné na Trutnovsku. Na koleje vjela zrovna v momentě, kdy tam projížděl rychlík z Liberce do Pardubic.

Na brněnském náměstí Svobody se v úterý odpoledne usídlil Kolektiv pro zvířata s aukcí otroků, kterou jeho členové vyjádřili nesouhlas s výstavou hospodářských zvířat na brněnském výstavišti.

Tři světové rekordy v zubech

Na den pět let od úmrtí svého táty přichystal René Richter pět pokusů o překonání světových rekordů. Kvůli sklonu podlahy v hale v Budišově nad Budišovkou na Opavsku ale udělal pouze tři. Nadšenec z Ústecka rozřízl škodovku vejpůl a vyrobil z ní luxusní limuzínu.

Na soutěž Prlovský drvař se dámy jezdí dívat na pořádné chlapy. Druhý sraz historických a retro kočárků uspořádal v sobotu Spolek historie Mimoňska.

Pátek 10. května 2019 si farář Roman Dvořák bude pamatovat až do konce svého života. Byl mezi těmi, kteří do kostela sv. Markéty ve Strakonicích stěhovali nový zvon. Hasiči si vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby museli zasahovat ve štole Starý Martin v Krupce na Teplicku.

A šperkaři budou těžit v Dolní Olešnici na Trutnovsku čtyři roky granáty, chtějí jich půl tuny.