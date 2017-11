Šéf BESIP Farář: Nákupu použité dětské autosedačky bych se vyvaroval

/ROZHOVOR/ Když děti vidí, že rodiče občas přeběhnou na červenou a v autě telefonují při řízení, sami se lépe chovat nebudou, říká v rozhovoru pro Deník šéf BESIP Martin Farář.

Teorie říká, že děti do 11 let jsou na ulici nevyzpytatelné. Existuje nějaký „návod“, jak by rodiče měli vychovávat potomky, aby byli do provozu co nejvíce připraveni?

Ty nejzásadnější informace předávají dětem jejich rodiče. Nestačí jim říct, že na červeného panáčka se před přechodem stojí. Je třeba to také důsledně dodržovat. Nejhorší, co může rodič udělat, je, že dává dítěti špatný příklad. I v situacích, kdy se dospělý domnívá, že dítě si něčeho nevšimlo, je často na omylu. Děti si velmi snadno zapamatují, že občas na červenou přeběhneme, protože nic nejede, že v autě za jízdy telefonujeme, že za volantem nadáváme na ostatní, na kole jezdíme bez přilby apod., a v pozdějším věku to považují za normální, protože rodiče to také dělali. Proto jeden z nejdůležitějších návodů je dávat dětem správný příklad.

A co praxe v provozu?

Doporučoval bych s dětmi postupně „nacvičovat“ nejčastěji používané trasy, např. do školy, na kroužky, k babičce atd. Nejprve pod dohledem rodiče, pak teprve dítě samostatně vypustit do ostrého provozu. Bude-li dítě dodržovat to, co se s rodičem naučilo, bude se v silničním provozu bezpečně pohybovat s větší jistotou a rozhodností.

Chovat se na silnici jako chodec či cyklista se děti učí ve škole a na dopravním hřišti. Je podle vás v ČR tato výuka dostačující?

Dopravní výchova s přesně vymezenými výstupy, které jsou zaneseny v tzv. rámcovém vzdělávacím programu, funguje od září 2013. Vždy je však prostor ke zlepšení. Dopravní výchova totiž není v současné době samostatným předmětem, spolu s dalšími bezpečnostními tématy je vyučována v rámci tzv. vzdělávacího oboru „Nauka ke zdraví“. Jinými slovy, témata dopravní výchovy se učí v rámci jiných předmětů (prvouka, vlastivěda atd.).

Takže by to vydalo na samostatný předmět?

Schází se pracovní skupina, která se snaží prosadit zavedení samostatného předmětu, zabývající se výukou dětí v různých oblastech ochrany a bezpečnosti. Sem by spadala i dopravní výchova s konkrétním počtem výukových hodin. Zároveň je naším dalším společným cílem zajistit stoprocentní zapojení škol do dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Ta totiž hrají nezastupitelnou roli zejména při praktické přípravě dětí na jejich fungování v silničním provozu ať už v roli chodců, cyklistů nebo budoucích řidičů. V ČR máme nyní více než 170 dopravních hřišť, z nichž některá slouží jak pro výuku dopravní výchovy, tak v rámci volnočasových aktivit pro celé rodiny.

V minulosti děti často umíraly i kvůli nepřipoutání, teď případů ubývá. Přesto: podle čeho by člověk měl vybírat dobrou autosedačku?

Vybrat dětskou autosedačku není jednoduché. Neměli bychom hodnotit pouze vizuální stránku nebo pouze na základě ceny. Není pravidlem, že ty nejdražší jsou nejlepší, ale levné také nedoporučujeme. Internet je dnes plný různých srovnávacích testů, recenzí a uživatelských zkušeností. Hlavním měřítkem jsou parametry autosedačky, vhodnost pro naše dítě z hlediska váhy a výšky. Dalším hlediskem je pak homologace a třeba i výsledek v crashtestech. Tedy jak si vedla dětská autosedačka při simulované dopravní nehodě.

Je něco, čeho se přímo vyvarovat?

Co doporučit nemohu, je nákup autosedačky z druhé ruky. Nikdy u takového zboží nevíme, zda neprošlo nehodou. Výrobce v mnoha případech doporučuje po nehodě zakoupit novou sedačku. V případě opakovaných těžkých nehod nemusí již materiál vydržet tuto zátěž a dítě neochrání.

Pro větší děti se používají podsedáky. To je řešení?

Když zvažujeme, zda koupit podsedák, nebo klasickou autosedačku, vezměme v potaz i míru ochrany před bočními nárazy. Klasická autosedačka nabízí v oblasti hlavy ochranu právě proti těmto nárazům, což podsedák neumí.

Jak vůbec správně poutat větší děti?

U poutání větších dětí je třeba mít na paměti, že v případě, kdy je jeden z parametrů, tedy váha dítěte 36 kg nebo výška 150 cm překročen, existují určitá doporučení, jak zajistit dětem bezpečí. Snadno se stane, že dítě přesáhne váhu 36 kg, ale vzrůstem je menší a následně bezpečnostní pás může dítěti v případě prudkého brždění nebo dopravní nehody dokonce ublížit. Vždy musíme totiž zajistit, aby dítěti nevedl bezpečnostní pás přes krk. To může ve zmíněných situacích způsobit přidušení.

Mezi odbornou veřejností i laiky se často debatuje o tom, zda (po vypnutí airbagu) dávat dětskou autosedačku i na přední sedadlo spolujezdce, též přezdívané jako sedadlo smrti. Vy jste pro, nebo byste tam vlastní dítě neposadil?

Vypnutí airbagu na místě spolujezdce vedle sedadla řidiče se týká primárně situací, kdy je dítě přepravováno čelem proti směru jízdy. Ve všech ostatních případech je airbag zapnutý a situace je rovnocenná jako u dospělého s tím, že dítě je fixováno v dětské autosedačce. V případě tzv. „vajíček“ se airbag vypíná. Osobně upřednosťnuji přepravu dětí na zadních sedadlech, nicméně při dodržení všech zákonných předpisů přepravě dítěte na předních sedačkách nic nebrání. Zákon navíc specifikuje, v jakých druzích vozidel lze děti takto přepravovat.