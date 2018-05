Šéf Cermatu Zíka končí. Kvůli chybám v testech ho odvolal ministr Plaga

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) odvolal k 31. květnu ředitele Cermatu Jiřího Zíku. Ten čelil kritice kvůli chybám v letošních maturitních testech z češtiny a přijímacích zkouškách na střední školy.

Ministr to řekl po setkání ze Zíkou, od kterého chtěl vysvětlení, jak se mohly chyby v testech objevit.

Zíka končí k 31. květnu a od 1. června ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit od prosince. Do čela Cermatu ji vybrala komise již loni v listopadu, bývalý ministr Stanislav Štech (za ČSSD) ale tehdy rozhodl, že Zíka organizaci povede ještě tento rok.

Kleňhová má podle Plagy navrhnout změny, které by u maturit a přijímacích testů zamezily opakování chyb. Podle ministra je potřeba diskutovat o podobě maturit, ale také o nastavení otázek a odpovědí. Práci, kterou Zíka odvedl, Plaga ocenil. Vyzdvihl třeba to, že za celých osm let neuniklo před maturitami zadání testů.