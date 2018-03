Šéf Člověka v tísni Pánek o politice: Síla Mordoru se rozšiřuje

Multipolární svět, oslabování demokracie a "globalizace mezi hajzly" jsou podle ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka největší problémy, kterým dnes společnost čelí. Pánek to dnes řekl 400 účastníkům Pražského studentského summitu. Summit se konal letos po třiadvacáté, je určen pro mladé lidi, kteří se chtějí věnovat diplomacii a politice.

Podle Pánka je svět svědkem největší změny za posledních 150 nebo 200 let. "Končí dominance euroamerického společenství, svět se zásadně mění. Bude to multipolární svět, který bude složitější, méně predikovatelný, nebezpečnější," řekl. Upozornil na oslabování demokracie, které souvisí s ekonomickou i politickou krizí Evropy a nejistotou spojenou s vývojem v USA.

Těžké období i v domácí politice

Za další problém Pánek označil "globalizaci mezi hajzly". "Autoritáři a diktátoři se učí a učí se velmi rychle. Víte, kolikrát za rok se vidí (egyptský prezident Abdal Fattáh) Sísí a (ruský prezident Vladimir) Putin? Pětkrát. Přemýšlejte, o čem mluví - o tom, jak nejlépe zadusit občanskou společnost, jak nejlépe kontrolovat svoji zemi, jak kombinovat strach, cenzuru a policejní síly a jak odříznout občanskou společnost od podpory ze zahraničí," řekl Pánek.

Těžké období je podle něj vidět i v domácí politice. "Když se podíváte, kdo vyhrál prezidentské volby a kdo vyhrál parlamentní volby, tak brát velký optimismus není z čeho," uvedl a přirovnal situaci k Tolkienově knize Pán prstenů.

Boj za hodnoty

"Síla Mordoru se postupně rozšiřuje," uvedl. Studentům řekl, že se nemohou spoléhat ani na Gandalfa, ani na blanické rytíře, ale stavět na základních hodnotách.

Pánek dál řekl, že Česko nepotřebuje tolik diplomatů, kolik je studentů na summitu, a že mu nechybí ani experti.

"Potřebujeme lidi, kteří nelžou, bojují za základní hodnoty, jsou solidární, čestní a hájí lidská práva. To je to, co nám chybí," uvedl. Přítomným vytkl, že se sice snaží zvyšovat své znalosti a kvalifikaci, ale nestaví se proti špatným věcem. "Snažíte se víc vědět, ale ne víc bojovat. Tam to někde začíná," uvedl. Navzdory tomu, že kritikou mířil i na přítomné studenty, setkal se s bouřlivějším potleskem, než jakým účastníci ocenili předchozí řečníky.

Na summitu před Pánkem vystoupili americký velvyslanec Stephen B. King, bývalý kandidát na prezidenta Marek Hilšer a bývalý diplomat Petr Kolář. Summit pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Poprvé se konal v roce 1995. Podporuje ho nadace manželů Kellnerových.