Šéf GIBS Murín: Babiš mě vyzval k rezignaci

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci. Serveru Aktuálně.cz to sdělil Murín. GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru.

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády.

"V únoru jsem byl dvakrát pozván na úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci," řekl serveru Murín. Podle něj Babiš svůj požadavek odůvodnil ztrátou důvěry. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu. Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," dodal šéf inspekce.

Filip na tiskové konferenci novinářům řekl, že se o tom Babiš zmínil. "Nedivil jsem se tomu," uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit. "Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému," řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Server připomíná, že policie nyní stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové.

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.