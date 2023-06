Zdeněk Zajíček: Chybí rozhodující politická síla, která by ukázala směr

Tuzemská politická i podnikatelská špička má zhruba rok na to, aby přijala zásadní rozhodnutí o strategických investicích. Když to neudělá, do deseti let se stane skanzenem Evropy. O tom je přesvědčen nový prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. „Mám pocit, že Česká republika leckdy promarní ten správný okamžik, kdy se v Evropě či ve světě rozhoduje o podstatných věcech. Nepřihlásí se včas,“ říká v rozhovoru pro Deník. A dodává: „To, co podle mě České republice schází, je široká politická, odborná i celospolečenská shoda na strategické vizi, která povede k naplňování hospodářské politiky.“

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček | Foto: Deník/Martin Divíšek