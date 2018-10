Šéf NCOZ Mazánek: Organizovaný zločin se změnil, musíme reagovat

Organizovaný zločin se v Česku v posledních letech zásadně změnil a policie na to musí zareagovat. V rozhovoru to uvedl nový šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. Dlouholetý vyšetřovatel hospodářské kriminality vidí velké riziko v působení zahraničních skupin, které v ČR chtějí prát špinavé peníze a vytvářet si tu zázemí. Zdůraznil také, že všichni policisté se musí naučit zajišťovat důkazy v kyberprostoru a pracovat s nimi.

"Mám pocit, že útvar (NCOZ) přestal řešit to, kam se vlastně organizovaný zločin vyvíjí a jak ho má postihovat. To je výzva do příštího období a jedna z věcí, které chci změnit," podotkl dvaačtyřicetiletý muž, který ve funkci od letošního srpna nahradil svého jmenovce Michala Mazánka.

Ačkoliv nový ředitel přiznal, že sám zpočátku nebyl příznivcem sloučení "svého" protikorupčního útvaru s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu do jediné centrály, nyní vnímá úzké propojení obou sekcí jako nezbytné. "Za posledních pět šest let se organizovaný zločin vyvinul úplně jinam, než kde byl, takže logika toho sloučení je jednoznačná," řekl.

"Česká republika je velmi bezpečnou a klidnou zemí. Jsme proto výhodní jako zázemí pro operace v celé Evropě," popsal Mazánek ČR z pohledu pachatelů. Upozornil na to, že se Česko možná stává tranzitní zemí pro "praní" velkých objemů peněz.

Ohledně terorismu Mazánek uvedl, že nepochybně nastane problém s radikalizací některých Čechů. "Žijeme v globálním světě a svět se stává nebezpečnějším. Otázka teroristických útoků nás velmi trápí a ta možnost tady do budoucna je," varoval.

Hackerské útoky

Dalším rizikem jsou podle něj velké hackerské útoky na státní instituce a na data, které schraňují. S kyberprostorem pak souvisí i jiné velké téma: zajišťování důkazů v internetovém prostředí. "Musíme na to připravit všechny policisty. Bude to velký psychický zlom, podobně jako když policie kdysi přešla na elektronické trestní řízení. Nebude to samozřejmě jednoduché - například pro některé starší policisty, kteří na to nejsou zvyklí," připustil Mazánek.

Následné vyhodnocování zajištěných dat vidí ředitel jako prozatímní slabinu, kde stále existuje prostor pro zkrácení doby trestního řízení. "Před pěti lety jsme přišli do firmy a zajistili jsme 30 šanonů, ty jsme si prozkoumali a měli jsme důkazy. Dneska přijdeme do firmy a zajišťujeme tera dat. Musíme s nimi pracovat, a to rychle. Není možné udělat realizaci a dva roky ta data vyhodnocovat a nepoužívat je u výslechů," poznamenal.

K problematice veřejných zakázek a korupce Mazánek podotkl, že stát by se měl v první řadě sám zamyslet nad tím, jak situaci zlepšit. "Já bych byl pro to, aby si státní správa našla na zadávání zakázek kvalitní lidi. Aby to nedělali tak, jako to velmi často dělají doteď. Setkávali jsme se s tím, že se nerespektují nebo obcházejí vnitřní procesy zadávání, zákon o veřejných zakázkách a zákon o majetku státu," popsal své zkušenosti z praxe.