Dále uvádí: „Legitimní postoj občanů je, že stát bude dělat to, co od něho očekávají. Zcela oprávněně, neboť ve všech volebních kampaních a PR dokumentech se tvrdí, že stát se tak bude chovat. Jednou, že bude jako firma. Podruhé, že všechno zdigitalizuje. No a občané to konfrontují se svou zkušeností a vidí ten propastný rozdíl, který se nejenom nesnižuje, ale naopak se prohlubuje.“

V čem je zakopaný pes? „Téměř ve všech našich kontrolních závěrech se říká, že stanovené cíle nebyly naplněny. Peníze byly utraceny, ale nevedlo to k vyřešení problému. O tom čase ani nemluvě. Máme zprofesionalizovanou státní službu, tam je velká část zakopaného psa. Klíčové slovo, které musím pořád zdůrazňovat, je motivace. Když se čerpají evropské dotace, každého zajímá pouze to, zda jsme všechno vyčerpali. Úředník není motivován k tomu, aby vyřešil nějaký problém, ale aby vše utratil a neporušil přitom rozpočtovou kázeň nebo zákon. To si hlídá, avšak zda ty peníze skutečně slouží tomu, na co sloužit měly, příliš neposuzuje, aby si nekomplikoval život.“

Příliš mnoho blahobytu škodí

Podle Kaly jsme ve společnosti přestali vést debatu o tom, co chceme. „Mne na tom nejvíc zaráží, že v rámci Evropské unie jsme s výjimkou zaměstnanosti všude na chvostu, což svědčí o tom, že máme nějaký hlubší problém. A tempo zadlužování hlavně ukazuje, že jsme si zvykli na blahobyt, na bezbřehé služby státu. Je jednoduché je zavést, ale strašně těžké je odbourávat. Proto máme strukturální problémy s rozpočtem. Zrušila se superhrubá mzda, což vedlo ke snížení rozpočtových příjmů. Zvýšily se poměrně razantně důchody ve vazbě na covid a na inflaci. Takže příjmová strana je napjatá a strana výdajů se pořád posouvá do dalších oblastí,“ míní.

A dodává, že důležitým prvkem je veřejná kontrola. „Já tomu říkám zeď nářků, kde by se ukazovalo, co stát dělá vyloženě blbě. A pak také všem úředníkům řekněme, že za každý zbytečný papír, který vyžadují, skončí v pekle,“ navrhuje.