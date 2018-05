Šéf pražských policistů končí. Zastával se vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo

Miloš Trojánek končí ve funkci ředitele pražské policie. Ministr Lubomír Metnar (za ANO) o tom informoval server Aktuálně.cz. Trojánek, který se v minulosti zastával vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, podle něj odchází na vlastní žádost.

„Nevím, kdo nastoupí za pana Trojánka. Policejní prezident mě informoval pouze o tom, že na vlastní žádost končí,“ řekl Metnar. Trojánek by se měl vrátit do rodné Jihlavy a zaujmout pozici šéfa krajského ředitelství na Vysočině. V čele pražských policistů by jej měl nahradit šéf jihočeské policie Procházka, který pražské kriminalisty řídil už v minulosti.

Ačkoli policie výroky politiků běžně nekomentuje, Trojánek během svého působení v čele pražských policistů opakovaně veřejně hájil vyšetřovatele Pavla Nevtípila. Ten stávajícího premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) ještě coby ministra financí obvinil z dotačního podvodu při budování luxusní středočeské farmy Čapí hnízdo. Babiš je nyní v kauze Čapí hnízdo trestně stíhaný.

Babiš obvinění označil za účelové a během jednání sněmovny o svém opětovném vydání k trestnímu stíhání prohlásil, že je možné si v Česku takové stíhání objednat. Již dříve se nechal slyšet, že Nevtípil pracuje na policejní objednávku. "Pražská policie byla a je apolitická a řídí se výhradně zákony této země. V případě vyšetřování samotné kauzy Čapí hnízdo kriminalisté pracují v souladu s trestním řádem a pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze," odmítl tehdy Trojánek takovou možnost.