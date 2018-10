Šéf senátorů ODS Vystrčil: Senát je důležitý, neumíme to ale lidem vysvětlit

Optimismus před druhým kolem senátních voleb neskrývá šéf senátorů ODS a místopředseda občanských demokratů Miloš Vystrčil. Připouští, že kandidáti jeho strany nemají vyhráno.

Jak hodnotíte úspěch vašich kandidátů v prvním kole senátních voleb?

Pro mě to znamená jednu důležitou věc, a to je, že důvěra voličů v občanské demokraty se vrací. To je evidentní.

Jaký konečný výsledek byste za týden považoval za úspěch?

Pokud by se počet členů senátorského klubu navýšil. Před senátními volbami jsme měli deset členů senátorského klubu, čtyři členové obhajují, to znamená, že bych za úspěch považoval, pokud bychom měli jedenáct a více členů. Ale já k druhému kolu přistupuji s velkou pokorou. Vím, že to je ještě velká dřina a to, že někdo do druhého kola postoupil, ještě vůbec neznamená, že to musí dobře dopadnout.

Bude podle vašeho odhadu nový Senát hrát v politice větší nebo menší roli než dosud?

Já si myslím, že i dneska Senát v naší politice hraje poměrně významnou roli. Co se nám ale nedaří, je vysvětlit to lidem. To, že je pojistkou a někým, kdo kontroluje zákony a vrací je do sněmovny, aby byly lepší než v době, kdy mu je poslanci poslali. Tohle je věc, která se těžko vysvětluje.

Na čem by si lidé jeho důležitost mohli uvědomit?

Zmínil bych třeba starou kauzu s gripeny, kdy Senát zachránil České republice výdaje ve výši několika miliard korun. Takže lze říci, že se tím na několik desítek let dopředu "zaplatil". Je evidentní, že je dobře mít takovou komoru, kde lidé sedí proto, že si sami udělali dobrou kampaň a byli zvoleni přímo. To znamená, že jsou ve svých úvahách schopni zohledňovat svou životní zkušenost. V době, kdy někteří chtějí řídit stát jako firmu, tak je hrozně důležité, aby tady byla komora, kde sedí lidé, kteří vědí, že se stát jako firma řídit nedá a že je potřeba ctít nějaká základní pravidla a hodnoty, na kterých každá demokratická společnost funguje.