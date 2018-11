Šéf Senátu Kubera: Být v kůži ČSSD, ve vládě bych nezůstal

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) se diví, že sociální demokraté zůstávají ve vládě. „Oni si myslí, že když mají ministry, mohou lépe prosazovat svůj program. Až na to, že nedokážou prodat nic z toho, co zařídili. Vše jako svoji zásluhu prodává premiér. A přesně to je podle mě důvod, proč by ve vládě být neměli,“ řekl Deníku před hlasováním o nedůvěře vládě.

dnes 10:45

Na druhou stranu Kubera jako dlouholetý předseda ústavněprávního výboru konstatoval, že ctí presumpci neviny. „Kdyby neplatila, bylo by to větší ohrožení demokracie než celé Čapí hnízdo,“ míní Kubera. V souvislosti s kauzou Andreje Babiše ml. uvedl, že snahu jeho otce chápe. ČTĚTE TAKÉ: ONLINE: Babiš opět nazval novináře hyenami, opozice chce pád vlády „Rozumím tomu, že chtěl pro svého syna i dceru, která je v té kauze taky zainteresovaná, to nejlepší. Bez ohledu na jejich nemoc pro ně bylo nejlepší, aby nebyli trestně stíháni.“ Nový šéf horní komory také vysvětluje svůj vztah k Miloši Zemanovi a prozradil, zda mu v prezidentské volbě dal hlas. Osvětlil i svůj vztah k Evropské unii. Celý rozhovor s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou si přečtete v zítřejším Deníku. ČTĚTE TAKÉ: Zeman: Postoj ČSSD k hlasování o nedůvěře vládě je absurdní

Autor: Kateřina Perknerová