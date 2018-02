Šéf Sněmovny reprezentantů Kongresu USA navštíví Prahu koncem března

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan má přiletět do Prahy koncem března. Oznámil to dnes předseda české dolní komory Radek Vondráček (ANO). Program Ryanovy návštěvy v České republice ještě není stanoven.

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan.Foto: ČTK/AP/J. Scott Applewhite

Ryan by měl být v Česku podle Vondráčkových předpokladů 26. a 27. března, potom by se mohl zdržet ještě soukromě. "Jedná se vlastně o třetího nejvyššího představitele USA, takže to není úplně jednoduché a přípravy teprve začaly," napsal dnes Vondráček.

Americké velvyslanectví v Praze sdělilo, že se vedou jednání mezi českou a americkou stranou. "Můžeme potvrdit, že velvyslanectví USA v Praze komunikuje s kanceláří předsedy sněmovny Ryana a s českou vládou o jeho možné návštěvě v ČR," uvedla ambasáda. "Doufáme, že pan Ryan bude moci do České republiky brzy zavítat v rámci oslav 100 let americko-českých vztahů, ale v tuto chvíli nemáme k dispozici žádné detaily," dodal úřad.

O Ryanově návštěvě v Česku mluvil Vondráček už začátkem ledna při setkání s americkým velvyslancem Stephenem Kingem ve Sněmovně. Vondráček tehdy uvedl, že Ryan by se mohl zúčastnit některé z akcí letošních oslav 100. výročí vzniku Československa. Nyní King potvrdil Vondráčkovi Ryanovu návštěvu telefonicky, sdělil předseda Poslanecké sněmovny na twitteru.

Přítomnost Ryana na oslavách založení Československa probírali Vondráček s Kingem v souvislosti se zásluhou bývalého amerického prezidenta Woodrowa Wilsona na vzniku společného státu Čechů a Slováků v roce 1918. Shodli se na tom, že 100. výročí je dobrou příležitostí připomenout historickou vazbu mezi bývalým Československem a Spojenými státy.

Americké velvyslanectví v Praze chce 100. výročí od navázání vztahů připomínat v průběhu celého roku. Každý měsíc se soustředí na jednu oblast česko-americké spolupráce. Velvyslanec King při svém prvním setkání s českými novináři na začátku prosince hovořil o tom, že při příležitosti 100. výročí by do Česka mohl přijet někdo z vysoce postavených členů vlády.

Posledním ústavním činitelem Spojených států, který oficiálně navštívil Českou republiku, byl prezident Barack Obama v roce 2010. V Praze se tehdy konal americko-ruský summit, během nějž Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsali smlouvu o omezení jaderných arzenálů. Oba státníci bilaterálně jednali s hlavou českého státu Václavem Klausem.

Velvyslanec King je označován za bývalého Ryanova politického patrona. Oba se znají z Janesville, kde se narodili, a Ryan jako dobrovolník působil v roce 1988 v Kingově neúspěšné volební kampani do Senátu. Tehdy konzervativec King prohrál s umírněnou republikánkou Susan Engeleiterovou. Později se role obrátila a v roce 1998 to byl King, kdo Ryanovi pomáhal s kampaní do Kongresu. Ryan volby vyhrál a v roce 2009 ve Sněmovně reprezentantů USA usedl poprvé. Od roku 2015 je jejím předsedou.

V česko-amerických vztazích budila pozornost situace kolem avizované návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě. Na ni Zemana pozval, jak informoval Hrad, tehdy nově zvolený americký prezident Donald Trump předloni v prosinci. Mluvilo se o loňském dubnu. Podle některých diplomatů nemuselo jít o oficiální pozvání k návštěvě Bílého domu, ale jen o neformální frázi v rozhovoru.

Nový český velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček v dubnu řekl, že návštěvu odsouvá řešení severokorejské krize. V červnu Zeman informoval, že dostal od Trumpa dopis, ve kterém se mu za posunutí slíbeného setkání v Bílém domě omlouval. Návštěva se dosud neuskutečnila.