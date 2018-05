Šéf sociální demokracie Jan Hamáček: Poche by měl být ministrem

/ROZHOVOR/ Sociální demokraté v pondělí začnou hlasovat o vstupu do menšinové vlády podporované komunisty. Předseda strany Jan Hamáček je přesvědčen, že jeho tým vyjednal v koaliční smlouvě dobré podmínky spolupráce a prosadil do vládního prohlášení řadu programových priorit ČSSD.

Do kabinetu navrhl pět ministrů: sebe, Petra Krčála, Miroslava Pocheho, Antonína Staňka a nečlena strany Miroslava Tomana (v případě jmenování by do ČSSD vstoupil). Tato jména předsednictvo strany schválilo.

Jak vnímáte momentální situaci, kdy je nejasný postoj komunistů, prezidenta republiky a hlavně členské základny sociální demokracie? Má vláda ANO a ČSSD šanci?

O našem postoji rozhodnou všichni sociální demokraté v referendu. My jako vyjednavači jsme jednání dotáhli do konce a představili jsme členům ČSSD něco, co pokládám za solidní kompromis, dohodu, za níž stojím, protože se do ní podařilo prosadit klíčové body našeho programu. A zastoupení sociální demokracie v případné vládě je také důstojné. Výsledek ale mají v rukou naši členové.

Dříve, než se interní hlasování spustilo, některé organizace oznamují svá stanoviska, například pražská je pro vstup, ústecká proti němu. Tam členové místních organizací rozhodovat nebudou?

Samozřejmě budou. Toto chápu jako politické deklarace, na něž mají krajské organizace právo.

Věříte tomu, že se dostaví dost lidí, aby bylo referendum platné?

Ano. Jsem přesvědčen, že účast bude podstatně vyšší než požadovaných 25 procent i proto, že jde o zásadní věc. Jak vnímám atmosféru ve straně, mají členové chuť svůj názor vyjádřit.

Ovlivní je víc vaše vstřícné stanovisko, nebo rezolutně odmítavý postoj senátorského klubu, který vyjádřil ve svém dopisu Milan Štěch?

Naši situaci jsem často přirovnával k situaci v německé SPD, která procházela podobným procesem. Též dojednali nějakou dohodu s CDU/CSU a pak nechali rozhodnout členskou základnu. I tam běžela dlouhá kampaň, padaly argumenty pro a proti. Totéž platí u nás.

Proč si myslíte, že vládní angažmá ČSSD pomůže?

Pokud má mít ČSSD šanci na nějaký restart a znovuzískání důvěry voličů, měla by se pokusit prosadit maximum ze svého volebního programu, a to nám umožní pouze účast ve vládě. A zaznamenal jsem stanovisko našeho partnera, s nímž těsně spolupracujeme, tedy odborové centrály, který to vidí úplně stejně.

Dokážete se vedle dominantního Andreje Babiše prosadit?

Myslím, že ministři, které nominujeme do eventuální vlády, svoje resorty zvládnou. ČSSD musí ukázat, že je schopna prosazovat svůj program, aby se voliči, kteří možná přešli k někomu jinému, zase vrátili k nám.

Koho nabídnete do vládních křesel?

Na pátečním předsednictvu jsem kandidáty představil, je jich pět, na ministerstvo vnitra Jan Hamáček, na práce a sociální věci Petr Krčál, na zahraniční věci Miroslav Poche, na zemědělství Miroslav Toman a na kulturu Antonín Staněk.

To znamená, že jste se nepodřídil stanovisku prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že Poche pro něj není přijatelný. Nebude to komplikace?

S panem prezidentem jsem o těch jménech mluvil, jeho názor jsem zaznamenal, avšak členská základna by měla vědět, kdo jsou nominanti ČSSD. To neznamená, že ta jména předáváme předsedovi vlády. Jsme samozřejmě připraveni vést další jednání, nicméně za ČSSD jsou to lidé, kteří by dané resorty zvládli.

Dalším zádrhelem je odmítavé stanovisko KSČM k posilování vojenských misí, jak je popsáno v programovém prohlášení. Bude se v tomto bodě měnit?

Pánům Babišovi a Filipovi jsem řekl, že interní hlasování ČSSD začíná v pondělí a do té doby musí být k dispozici konečný text prohlášení. Současně platí, že za nás není možné, abychom jakkoli změkčovali naše spojenecké závazky. Pokud do té doby nalezneme nějakou vhodnou formulaci, můžeme ji zapracovat, když ne, budeme hlasovat o původním textu.

Jak by mohla vstřícná formulace vypadat? Přece když se v ní objeví podmínka souhlasu Rady bezpečnosti OSN, tak nevyšleme do zahraničí téměř žádného vojáka.

To je otázka na KSČM, protože dosud nebyla schopna zformulovat přesné výhrady a citaci případné změny té pasáže. Proto jsme se ve čtvrtek rozešli bez závěru. Za mne je čas do neděle, ale sociální demokracie v žádném případě není ochotna oslabovat naše spojenecké závazky.

Předpokládáte, že do začátku prázdnin bude mít Česká republika vládu s důvěrou?

Pokud sociální demokraté v referendu takovou vládu odsouhlasí a KSČM ji bude tolerovat, stihnout se to dá.