Šéf SPD Okamura věří v dvouciferný výsledek svého hnutí

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura věří, že jeho strana dosáhne ve volbách do Sněmovny dvouciferného výsledku, aby mohla prosazovat svůj program a zejména pak zákon o všeobecném referendu. Okamura to řekl novinářům poté, co dnes hodinu po zahájení voleb odevzdal svůj hlas v pražské Hostivaři. Okamura míní, že by jeho hnutí mohla pomoct vyšší volební účast.

"My si myslíme, že bychom mohli udělat dvouciferný volební výsledek. To je naše velké přání," uvedl. Doufá, že výsledek voleb ukáže sílící pozici strany na české politické scéně. "Těšíme se na výsledek voleb a doufáme, že nás naši podporovatelé, sympatizanti a podpůrci voleb podpoří," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Stropnický věří, že se jeho Zelení vrátí do Sněmovny Okamura přišel s připraveným lístkem Okamurovo hlasování sledovalo několik desítek novinářů včetně zahraničních štábů. Předseda SPD přišel s předem připraveným lístkem. Poté, co se zaregistroval, tak si potřásl rukou se všemi členy volební komise a pak za plentou vložil lístek do obálky. Při vhazování obálky do urny se mezi novináři strhla menší strkanice. Zahraniční novináři se Okamury ptali, proč se politici tolik vymezují proti migrantům, když v Česku nejsou. "Nemáte správné informace. Migranty máme," reagoval Okamura. Uvedl také, že je důležité, aby byl stát připraven na nebezpečí, které v souvislosti s migrací může hrozit i v budoucnosti.



Autor: ČTK