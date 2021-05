Kybernetickým prostorem se začala šířit proruská kampaň podkopávající českou verzi událostí v kauze Vrbětice ještě před tím, než premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zprávu oznámili veřejnosti. Hospodářským novinám to v rozhovoru řekl ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Rusové podle něj s předstihem věděli, že Česko má důkazy o zapojení jejich tajných agentů do explozí muničních skladů v roce 2014.

Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. | Foto: ČTK

Podle několika zdrojů webu Seznam Zprávy byl Beroun jedním z účastníků schůzky na ministerstvu vnitra 15. dubna, na které Hamáček sdělil plány své cesty do Moskvy. Na dotaz HN, zda má informace o tom, že Hamáček či Babiš zvažovali informace o Vrběticích nezveřejnit, odpověděl "ne". Jednoslovným "nikdy" pak odpověděl na dotaz, zda by doporučil kterémukoli z ústavních činitelů cestu do Ruska v době od prvních informací o kauze Vrbětice až po zveřejnění případu.