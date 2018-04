Nejasná budoucnost. ČSSD informovala Zemana o průběhu rozhovorů o vládě

Poslední dva předsjezdové dny jsou hodně napínavé. Zatím netušíme, s jakou dohodou předstoupí předseda ČSSD Jan Hamáček a jeho první zástupce Jiří Zimola před delegáty druhé části sjezdu sociální demokracie. Zato už víme, že na včerejší schůzce s hlavou státu připustili i krach rozhovorů s hnutím ANO.

„Informovali jsme pana prezidenta, že pokud se nezmění status ze strany ANO a pana Babiše, je docela možné, že budeme na sjezdu předkládat variantu ukončení jednání,“ uvedl Zimola.

ŽÁDNÉ VOLBY

To bylo ale jediné sdělení, které stálo za pozornost. Jinak se novináři dověděli, že šlo o věcnou schůzku, při níž Jan Hamáček dle svých slov „nezaznamenal žádný kontroverzní názor nebo výzvu směrem k ČSSD“. Jak ovšem Deník zjistil, Miloš Zeman představitelům ČSSD zopakoval, že nevypíše předčasné volby, i kdyby o ně Andrej Babiš hodně stál.

Před včerejším večerním jednáním se zástupci hnutí ANO a dnešním klíčovým setkáním, jehož se po dovolené zúčastní i Andrej Babiš, tudíž není o dalším vývoji příliš jasno. Nové vedení ČSSD trvá na důstojném zastoupení v kabinetu, což v jejich pojetí obnáší pět křesel. Pokud zůstane premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš, chtějí obsadit ministerstvo vnitra či financí. A k tomu resorty sociálních věcí či zdravotnictví. Podle informací Deníku nakonec nebude až tak podstatné, zda křesel bude pět, šest nebo čtyři, ale jaká to budou.

Andrej Babiš sociálním demokratům přes list Právo v sobotu vzkázal: „Čistě matematicky by podle výsledku měli mít nárok na 2,5 ministra, my jim nabízíme čtyři. Každopádně platí, že resorty, které měla v minulosti sociální demokracie, jako zdravotnictví nebo práci a sociální věci, chceme dát do pořádku.“

KLÍČEM JE VNITRO

Finance Babiš nepustí v žádném případě, takže klíčem k budoucí vládní koalici je ministerstvo vnitra. Vzhledem k tomu, že ho nyní spravuje nestraník a bývalý vyšetřovatel Lubomír Metnar, který vyjádřil plnou podporu policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému a Čapí hnízdo obchází po špičkách, může se Babiš vnitra nakonec vzdát.

Bylo by to z jeho strany velké gesto vstřícnosti, na něž by sociální demokraté těžko mohli reagovat jinak než souhlasem. Pokud ANO ještě ustoupí u proplácení tří dnů nemocenské a naznačí ochotu v budoucnu uvažovat o bankovní dani, mohla by v květnu vzniknout vláda s důvěrou. Přesto zbývá několik otevřených otázek. Například ta, jestli se bude krýt Babišova snaha zbavit se některých vlastních ministrů se zájmem ČSSD a KSČM.

Vrabci na střeše si cvrlikají, že by zatleskal požadavku ČSSD získat ministerstva zahraničí, obrany a dopravy. Jenže právě o ta sociální demokraté příliš nestojí. Komunisté si už o svoje pašalíky řekli, místa v orgánech ČEZ a České pošty mají zarezervována. Na rozdíl od sociálních demokratů ovšem o postoji k vládě nehodlají nechat hlasovat všechny členy.