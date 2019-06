Semín z SPD v radě ČTK? Hamáček pohrozil Babišovi koncem vládní koalice

Pro sociální demokracii by bylo nepřijatelné zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady ČTK hlasy hnutí ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes při příchodu na jednání vlády novinářům řekl, že pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat.

Hlasování ve Sněmovně budou předmětem úterní koaliční rady. "Musíme si dořešit tu debatu z minulého týdne, kdy jsme se hlavně věnovali fungování v Poslanecké sněmovně, abychom se vzájemně nepřekvapovali," uvedl Hamáček. Dodal, že podpora kandidátů SPD ze strany ANO v některých personálních otázkách je věc, která je pro ČSSD nepřijatelná. Opozice žádá Babišovu demisi. Chce vyvolat hlasování o nedůvěře Přečíst článek › Sněmovna na počátku června nezvolila žádného z kandidátů na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby kromě něj postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy. Nepřijatelný kandidát Hamáček dnes řekl, že zvolení Semína by bylo obrovským problémem. "Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat," řekl. Koalice by se podle něj měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu. Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. ČTK veškeré své náklady hradí z komerční činnosti. Sněmovna vybírá nové členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž končí pětiletý mandát. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek minulý týden ČTK napsal, že ANO usiluje o zvolení svého kandidáta Soukupa. "Je to tajná volba a já na rozdíl od médií nevím, jak kdo hlasoval," uvedl. Proti volbě činovníka spolku Akce D.O.S.T Semína se minulý týden postavila například Federace židovských obcí. Semín podle ní vystupuje antijudaisticky a dohled nad veřejnoprávní tiskovou agenturou by neměl být svěřován lidem s fundamentalistickým viděním světa. Babišovi hrozí žaloba. Transparency International žádá omluvu Přečíst článek ›

Autor: ČTK