Medaile dostali také ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, psycholog Jaroslav Šturma a in memoriam nedávno zesnulá lékařka a ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Milena Černá.

Koudelkovi skončil v polovině srpna řádný mandát ředitele BIS. Vláda ho pak pověřila dalším řízením civilní kontrarozvědky. Nového ředitele by měl vybrat až kabinet, který vznikne na základě výsledků říjnových sněmovních voleb. Prezident Zeman Koudelku kritizuje dlouhodobě.

Koudelka, který navzdory výhradám z Hradu stále vede civilní kontrarozvědku, byl letos Sněmovnou nominován na Medaili Za zásluhy. Prezident Miloš Zeman, který Koudelku už šestkrát odmítl jmenovat do hodnosti generála, návrhu zřejmě nevyhoví. Senát mimo jiné uvedl, že Koudelka pravidelně upozorňuje na nebezpečí postsovětské interpretace dějin a varuje před bezpečnostními hrozbami ze strany Ruska a Číny.

Za oceněné vystoupila bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová, podle níž je spojuje to, že konají své dílo opravdově, s plným nasazením, s úctou k lidem a s láskou k zemi. Vyzdvihla také horní komoru. "Senát je ústatní pojistkou i pojistkou našeho geopolitického směřování," zdůraznila.

Vystrčil označil v úvodním projevu za symbolické, že se medaile předávají na svátek svatého Václava. "I naši laureáti jsou lidmi, kteří významně přispívají k tomu, aby byl náš národ hrdým, sebevědomým a aby nezapomínal na své kořeny," řekl. Všichni ocenění lidé mají podle předsedy Senátu tři vlastnosti, které je spojují, a to statečnost, schopnost být příkladem a vzorem a pevnost chakteru, postojů a idejí.

