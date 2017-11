Senát možná vládě doporučí zmírnění protikuřáckého zákona

/ANKETA/ Senát by měl doporučit vládě, aby umožnila v restauracích zřídit oddělené kuřárny bez obsluhy. V malých barech, pivnicích či hospůdkách by pak měla nechat na jejich majitelích, zda v nich kouření povolí. Horní komoře to navrhl její výbor pro lidská práva a petice.

Senát se návrhem bude zabývat na prosincové schůzi při projednávání petice proti takzvanému protikuřáckému zákonu. Petice, kterou podepsalo přes 23 tisíc lidí, je podle jejích organizátorů namířena ke zrušení absolutního zákazu možnosti kouřit v restauracích a hospodách. Ty se podle odpůrců zákona potýkají po jeho zavedení s úbytkem hostů a některé tak krachují. Zastánci zákona, který zavedl zákaz konzumace tabákových výrobků ve veřejných budovách, oponují studiemi o škodlivosti kouření včetně pasivního na lidské zdraví. Senátní výbor navrhl "v provozovnách stravovacích služeb o výměře do padesáti metrů čtverečních" nechat rozhodnutí provozovatele, zda zařízení bude či nebude kuřácké. Zákaz kouření by ovšem měl být zachován v době podávání hlavních jídel. V ostatních restauracích by mohla být oddělená kuřárna bez obsluhy za podmínky, že bude vybavena ventilací a nebudou mít do ní přístup lidé mladší osmnácti let. Podobný cíl sleduje podání k Ústavnímu soudu, které v březnu předložila dvacítka senátorů v čele s Jaroslavem Kuberou (ODS) a Ivo Valentou (za Stranu soukromníků). Protikuřácký zákon, kterým se restaurace musí řídit od konce letošního května, podle nich nepřípustným způsobem zasahuje do svobody občanů. Senátoři u Ústavního soudu napadli také ustanovení, které přenáší na hospodské odpovědnost za škodu způsobenou podnapilými osobami, což doporučil zrušit rovněž výbor pro lidská práva. Chtějí také zrušit omezení prodeje a podávání alkoholu či tabákových výrobků na akcích, které jsou určeny převážně dětem. Zákaz kouření pod hrozbou finančních sankcí platí ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Norma zavedla také zákaz kouření na nástupištích a užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech.

Autor: ČTK