Senát omezil počet pokusu pro zahraniční lékaře a snížil spoluúčast

Lékaře z ciziny čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování budou moci pracovat v Česku. O složení se budou moci pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu má přinést novela, kterou dnes schválil Senát. Dále schválil nové úhrady zdravotních prostředků, která má snížit spoluúčast pacientů. Normy nyní dostane k podpisu prezident.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) senátorům řekl, že omezení pokusů zabrání tomu, aby zahraniční lékaři například z Ukrajiny žádali "donekonečna" o uznání jejich schopností léčit české pacienty. Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra naopak přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je to podle něj v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů.

Novela měla původně na návrh Senátu pouze v zákoně o zdravotnických povoláních zrušit podmínky vzdělávání pro terapeuty a specialisty čínské medicíny. Důvodem je to, aby tyto formy pomoci nebyly hrazeny pojišťovnami. Zákonodárci se shodovali s Vojtěchem na tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který je podle ministra už v připomínkovém řízení.

Sněmovna novelu doplnila o pasáž, aby roční nemocniční praxi jako podmínku pro nové zdravotnické záchranáře nemuseli absolvovat řidiči záchranných vozů, kteří vykonávají tuto práci nejméně pět let. Podobně by měly být upraveny rekvalifikace zdravotních sester na zdravotně-sociální pracovnice nebo požadavky na dětské sestry, klinické logopedy či psychology ve zdravotnictví.

Do novely se dostalo také ustanovení, aby si stanice protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby mohly najmout odborné lékaře z jiných zařízení.

Pacienti ušeří na spoluúčasti

Senát dnes také schválil novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků, která má podle vlády zabránit výraznému nárůstu spoluúčasti pacientů o více než miliardu korun. Předloha, kterou nyní dostane k podpisu prezident, navíc zavede roční hranici na doplatky za léky pro invalidní důchodce.

Vyšší spoluúčast hrozila u zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz kvůli tomu, že předchozí úhradová pravidla zrušil s účinností ke konci letoška Ústavní soud. Nová úprava by měla od ledna podle vlády lidem ušetřit na spoluúčasti stamiliony korun, víc pomůcek bude bez doplatků.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o kompromis a ministerstvo dbalo na to, aby ústavnost pravidel nemohla být zpochybněna.

"Zpřesněním právní úpravy budou mít plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 procent z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců v řádu stovek milionů korun, která by v opačném případě nastala," uvedl v tiskové zprávě ministr. Dosavadní úprava přestane platit s koncem letošního roku.

Novela po sněmovních úpravách sníží výdaje za léky některým invalidům. Od přespříštího roku by neměli na doplatcích vydat více než 500 korun ročně invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s uznanou invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznaly kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Součástí novely je i seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. Nové na něj budou přibývat každý měsíc.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Nastavení limitů ale má stejnou částku ušetřit.