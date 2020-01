O vyhlášení státního smutku chtějí zástupci Senátu jednat dnes odpoledne se zástupci vlády i Hradu. S Kuberovými blízkými se senátoři chtějí sejít ve středu, uvedl Růžička k závěrům jednání organizačního výboru.

"Rodina by si přála, aby to bylo v co nejužším kruhu rodinném a my co nejvíc budeme respektovat přání rodiny," sdělil. Jednání o Kuberově nástupci v čele Senátu byla podle Růžičky odložena až po ukončení všech pietních akcí.

Lavičce s popelníkem by se Kubera zasmál

"Věřím, že nám vláda v tomto vyhoví," uvedl k návrhu na vyhlášení státního smutku předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Na jednání výboru navrhl, aby ve Valdštejnském paláci, který je sídlem horní komory, byla na Kuberovu památku umístěna lavička s popelníkem. "Myslím, že by si to Jaroslav Kubera přál, že by se tomu zasmál, a jsem přesvědčen, že si to zaslouží," řekl Vystrčil. Kubera byl náruživý kuřák.

Kubera, který zemřel náhle v pondělí ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám také svými provokativními či kontroverzními výroky. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic. Senátorem byl dvě desetiletí. Ve vedení horní komory působil od roku 2016 nejprve jako místopředseda, v závěru roku 2018 jako předseda.