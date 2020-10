"Do dnešní doby vlastně nevíme, jaké bude přímo složení senátorských klubů, jaká bude jejich síla. Je tady několik nezařazených senátorů, jsou tady senátoři, kteří přišli jako nezávislí," poznamenal Holeček. Konkrétní jednání se podle něho uskuteční až po ustálení nových frakcí.

Starostové volby vyhráli a mohou mít nejsilnější klub. Nejpočetnější frakce by měla mít podle zvyklostí hlavní nárok na obsazení postu předsedy Senátu. Je ale například otázkou, zda u Starostů zůstanou senátoři TOP 09.

ODS by podle současných odhadů mohla mít druhý nejsilnější klub a chce, aby v čele horní komory zůstal Vystrčil. K témuž se přiklání senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. "Myslím, že to, co se dělo v posledních měsících, zejména návštěva Tchaj-wanu, je silným důvodem, aby Miloš Vystrčil zůstal předsedou," řekl dnes ČTK Czernin.

Silný kandidát

Předseda STAN Vít Rakušan po zveřejnění výsledků senátních voleb uvedl, že hnutí je připraveno kandidáta na šéfa horní komory navrhnout. Vycházet ale podle něho bude z názoru senátorského klubu Starostů.

Holeček k možné podpoře Vystrčila uvedl, že není vyloučeno nic. Dal by přednost tomu, aby se kluby domluvily na silném kandidátovi. "Aby občané viděli, že Senát není rozhádaný, ale že Senát je důležitá ústavní instituce, kde se senátoři bez ohledu na politické myšlení a uskupení dokážou domluvit a zvolit si osobnost, která je důstojně reprezentuje na veřejnosti a v politice," dodal.