Pro lidi v karanténě začalo druhé kolo senátních voleb. Zájem je však nízký

aktualizováno včera 11:52 Aktualizováno





O volby z auta je stejně jako před týdnem malý zájem. Na stanovištích drive-in mají dnes možnost volit v druhém kole senátních voleb lidé, kteří jsou v karanténě nebo v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19. Hlasování je bezproblémové a plynulé, na mnohá ze 44 míst k tomu vyčleněných nedorazil zatím žádný volič. Vyplývá to ze zjištění ČTK a krajských a městských úřadů. Senátora lidé volí ve 26 obvodech. Volební drive-in stanoviště jsou otevřena od 07:00 do 15:00. Minulou středu měli lidé k dispozici 78 stanovišť, volili ale současně také do krajského zastupitelstva.

Hlasování ve volbách auta, drive-in stanoviště - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

V Praze se volí do Senátu v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Drive-in stanoviště jsou na Letné a na Proseku. "Po prvních více než třech hodinách odvolilo ve druhém kole voleb na obou drive-in stanovištích dohromady 15 voličů. Za stejný čas to bylo v prvním kole voleb dohromady 30 voličů," uvedl dnes mluvčí magistrátu Vít Hofman. Volby jsou zatím podle něj bez problémů. Minulý týden volilo v Praze z auta 183 lidí. V jižních Čechách odvolilo k 10:00 z auta 11 lidí. Pět voličů odevzdalo hlas v Písku, tři ve Strakonicích, tři v Jindřichově Hradci, v Prachaticích nikdo, řekla ČTK Hana Brožková z kanceláře hejtmanky. V Plzeňském kraji dnes za první tři hodiny, tedy od 7:00 do 10:00, volil z auta jeden člověk, v Ústeckém nikdo. Boj o Senát známých jmen: Smoljak porazil Smoljaka, Jandák či Železný propadli Přečíst článek › Také v Královéhradeckém kraji je zájem mizivý, na čtyřech stanovištích v regionu k 10:15 odvolilo pět lidí. ČTK to dnes řekli zástupci hejtmanství. Senátní volby se konají ve volebních obvodech Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Na Vysočině možnost volit z auta ve druhém kole senátních voleb využilo v obvodu Pelhřimov za 2,5 hodiny deset voličů v karanténě a v obvodu Žďár nad Sázavou pouze dva. "Problémy žádné nemáme," řekl ČTK ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Před týdnem, kdy se zároveň hlasovalo i v krajských volbách, odevzdalo v Pelhřimově za celý den přímo z auta svůj hlas 77 lidí, kteří byli v karanténě kvůli covidu-19, na stanovišti ve Žďáru nad Sázavou hlasovalo 56 lidí. Ve Zlínském kraji jsou tři stanoviště, ve Zlíně na parkovišti v ulici K Majáku, v Uherském Hradišti na parkovišti sever u vlakového nádraží a ve Vsetíně na točně u hotelu Sport v ulici U Bečvy. K 10:30 hlasovalo z auta ve druhém kole senátních voleb 14 lidí. "Z toho v Uherském Hradišti jich bylo 12, ve Zlíně dva a ve Vsetíně zatím žádný," řekla ČTK mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová. V Moravskoslezském kraji využilo dnes možnost volit zatím šest lidí. "V Ostravě to byli tři voliči stejně jako ve Frýdku-Místku," uvedla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Na ostatní tři volební stanoviště umístěná v Opavě, Karviné a Novém Jičíně prozatím nepřijel volit nikdo. V minulém týdnu, kdy stanovišť bylo celkem šest a lidé měli možnost volit i krajské zastupitele, jich nakonec z auta volilo 234, kolem poledne jich bylo 135. Také v Libereckém kraji, kde voliči rozhodují o senátorovi ve 36. obvodu Česká Lípa, je zájem mizivý. "První dva voliči dorazili až po 10:30 na stanoviště v České Lípě," řekla ČTK vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová. Stanoviště jsou v České Lípě a také v Liberci, protože součástí obvodu je i Hrádecko a Chrastavsko. S absolutním nezájmem voličů v karanténě se zatím potýkají drive-in stanoviště pro senátní volby na Olomoucku a Přerovsku. Například v Olomouci do 09:30 nepřijel odvolit ani jeden volič v karanténě či v izolaci. "Totálně mrtvo. Je to festival ztraceného času," řekl k tomu ČTK muž, který dohlížel na příjezd vozidel do areálu Správy silnic Olomouckého kraje. Na místě tak stál pouze policejní vůz. Minulý týden sem ve stejnou dobu přijely zhruba dvě desítky aut. Němcová a Sobotka jsou jednou nohou v Senátu, soudí bookmakeři Přečíst článek › Podobná situace byla i na parkovišti u bochořského letiště, kde podle zjištění ČTK nepřijel k volbám nikdo do 10:00. Členové volební komise oblečeni do ochranných obleků si tam čas krátili například čtením. V Olomouckém kraji mohu voliči v karanténě či v izolaci volit také v areálu Správy silnic Olomouckého kraje ve Vikýřovicích na Šumpersku. Možnost volit dnes nevyužil ani nikdo ve středočeském Kolíně, řekla ČTK Jana Kramářová z městského úřadu. Volí se zde na parkovišti v areálu zámku. Zatímco obvykle zde parkují auta, dnes je areál uzavřený, mohou sem pouze voliči v karanténě.

Autor: ČTK