Nový předseda Senátu bude asi z ODS, STAN či lidovců, řekl současný šéf Vystrčil

Nový předseda Senátu by po volbách mohl být z klubu ODS, Starostů a nezávislých nebo KDU-ČSL. Podle současné hlavy horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila (ODS) zřejmě jiné kluby nebudou mít ve volbách takový úspěch, aby mohly předsedu nominovat. ČTK to řekl po dnešním hlasování v krajských volbách v Telči na Jihlavsku. Krajské volby a volby do třetiny Senátu skončí dnes ve 14:00. Na Vysočině se senátoři volí na Pelhřimovsku a Žďársku.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil u voleb. | Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Šedesátiletý Vystrčil, který je také krajským předsedou ODS na Vysočině, očekává, že jeho strana začne o nové podobě krajské vlády jednat ještě dnes s ohledem na to, kdy budou zveřejněné výsledky. Volební účast podle něho může ovlivnit obava spojená s koronavirem. Povzbudit ji naopak může současný společenský stav. V sobotu k urnám přišel i Prymula. Volební víkend využiji k odpočinku, řekl Přečíst článek › "Řekl bych, že je tady na jedné straně větší motivace jít k volbám vzhledem k tomu, co se ve státě děje, a vzhledem k tomu, jak se nyní o politice hodně hovoří. Na druhé straně ta demotivace je nejít k volbám, protože je tady zdravotní ohrožení, které někteří mohou cítit. Tak se to může vyrovnat a nakonec to dopadnout jako vždycky," řekl Vystrčil. Vystrčil a cesta na Tchaj-wan Na Vysočině před čtyřmi lety hlasovalo přes 37 procent oprávněných voličů. Zastupitelem kraje se stal i Vystrčil. V současných volbách kandiduje z 31. místa padesátičlenné kandidátky ODS a Starostů pro občany. Zatím mají občanští demokraté v krajském zastupitelstvu se 45 křesly pět mandátů. Vystrčil se stal předsedou Senátu po smrti spolustraníka Jaroslava Kubery letos v únoru. Členem ODS je od roku 1991. Nejprve se stal zastupitelem Telče, později byl jejím starostou a v letech 2004 až 2008 byl hejtmanem Vysočiny. Do Senátu byl poprvé zvolen v říjnu 2010. Ministr zahraničí: Demokracie v akci, to je partnerství Tchaj-wanu a ČR Přečíst článek › V nedávné době na sebe i na Českou republiku upozornil svoji cestou na Tchaj-wan, kterou plánoval už Kubera. Čína proti návštěvě ostře protestovala. Prezident Miloš Zeman se v souvislosti s návštěvou Vystrčila nepozval na schůzku nejvyšších ústavních činitelů. U části politiků ale cesta sklidila uznání jako projev suverenity státu. Jaký dopad měla na voliče ODS, si Vystrčil netroufl odhadnout. "Na sociálních sítích je trošku vidět, že někteří nyní volí ODS a třeba ji dříve nevolili. Na druhé straně může být, že někteří, kteří dříve volili ODS, ji teď nevolí a na sociální sítě to nepíší. Uvidíme, asi tou nejobjektivnější zprávou budou volby," řekl Vystrčil.

Autor: ČTK