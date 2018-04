Senát vrátil poslancům "opravnou" novelu sociálních zákonů

Senátoři ČSSD chtějí, aby sociální demokraté nešli do vlády ANO a zůstali v opozici. Budou tak vystupovat vůči členské základně před případným vnitrostranickým referendem. Na tiskové konferenci dnes uvedli, že respektují páteční těsné rozhodnutí předsednictva ČSSD o znovuotevření jednání. Za podmínek, které ANO nabízí, by podle nich ale ČSSD do vlády vstupovat neměla.