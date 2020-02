Větší šance se připisují Vystrčilovi. Má totiž podporu nejen svého klubu, který je momentálně s 18 senátory druhý nejsilnější, ale také lidovců a ANO. Za Růžičkou stojí klub Starostů s 19 členy. „Pociťovali jsme právo nejsilnějšího klubu nominovat svého kandidáta,“ vysvětlil předseda klubu STAN Petr Holeček.

Podle kuloárních informací jsou váhy příznivěji nakloněny vyslanci ODS i z praktických důvodů. Kdyby byl totiž zvolen Miloš Vystrčil, zůstala by další místa ve vedení Senátu v nezměněné podobě. Naopak při výhře Růžičky by se rozběhla další kola jednání o obsazení funkcionářských postů.

Z politického hlediska ovšem nepůjde o žádný dramatický zvrat. Oba adepti jsou zástupci středopravicového spektra a mají za sebou stejnou profesní minulost. Zatímco Vystrčil byl zástupcem ředitele gymnázia, Růžička ho dlouhá léta vedl. Druhý jmenovaný je ale daleko víc spjatý se vzdělávací politikou, jíž se aktivně věnuje i v horní komoře. Vystrčil je vnímán hlavně jako místopředseda ODS, kde se zabývá otázkami životního prostředí. Jako bývalý hejtman má blízko i ke komunální a regionální politice.

Důležité je, ke komu se přikloní senátoři za ČSSD, jichž je třináct. Naopak šestičlenný Klub pro liberální demokracii – Senátor 21 je podle informací Deníku připraven volit Jiřího Růžičku.

Zvolen bude kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se to v prvním kole nepodaří, následovat bude druhé kolo. Vítěz by mohl být známý dnes před polednem. Nové uspořádání ale může vydržet jen do podzimních voleb, kdy se složení Senátu zřejmě znatelně promění.