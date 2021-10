Předseda komise Zdeněk Hraba (STAN) označil za "velmi pravděpodobné", že Senát bude o převodu pravomocí rozhodovat v prvním listopadovém týdnu. Senát by se měl usnést na tom, že "prezident republiky nemůže svůj úřad vykonávat ze závažných zdravotních důvodů", uvedl Hraba. Předpokládá, že komise připraví podrobnější návrh usnesení horní komory.

Hraba poukázal na vyjádření Zemanova lékaře a ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala, podle něhož jeho pacient nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Možnost, že by se tato situace v následujících týdnech změnila, hodnotí Zavoral jako málo pravděpodobnou. Hraba si proto nemyslí, že bude třeba další lékařský posudek Zemanových schopností vykonávat nyní prezidentské pravomoci.

Komise s ohledem na zhodnocení Zemanova zdravotního stavu konstatovala, že "podmínky stanovené článkem 66 Ústavy České republiky o náhradním výkonu funkcí prezidenta republiky jsou dány". Doporučila, aby po jednání s představiteli Sněmovny byl Senát "první parlamentní komorou, která příslušné usnesení přijme ještě před ustanovením Poslanecké sněmovny".

Převod pravomocí lze zrušit

Podle tajemníka komise a profesora ústavního práva Jana Kysely by časový odstup mezi schůzemi parlamentních komor, na nichž se bude rozhodovat o aktivaci ústavního článku 66, neměl být příliš veliký kvůli případným žádostem o přezkoumání, zda se zdravotní stav Zemana mezi zasedáními jednotlivých komor nezměnil.

Převod pravomocí prezidenta by mohl trvat v případě potřeby až do konce Zemanova mandátu na počátku přespříštího roku, ústava to neřeší. Kterákoli z komor by ho ale mohla podle Kysely zrušit, pokud by souhlas s přenesením pravomocí odvolala. Hraba se s tím ztotožnil. Ke zrušení by podle Hraby mohla jedna z komor přistoupit v případě, že by například Zeman osobně dal výrazným projevem najevo, že je schopen znovu se ujmout svého úřadu. V takovém případě by pro Hrabu lékařský přezkum Zemanových znovunabytých schopností nebyl třeba.

Místopředseda komise Michael Canov z klubu Starostů vyčetl dosluhujícímu předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), že nesvolal v této věci nynější Sněmovnu, které končí mandát ve čtvrtek. "Podle mého názoru k tomu byl povinen na základě informací, které zjistil Senát, nebo si je měl zjistit předtím sám," řekl Canov. Poukazoval na to, že několik týdnů nikdo nebude plnit funkci vrchního velitele ozbrojených sil. "Předseda Poslanecké sněmovny nekonal a měl konat," přidala se členka komise a někdejší předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová (ODS). Podle sněmovního jednacího řádu však musejí poslanci dostat pozvánku na schůzi nejméně pět dnů předem.

Část jednání komise byla zhruba na tři čtvrtě hodiny neveřejná po dobu, kdy ji předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) informoval o obsahu Zavoralova dopisu k zdravotnímu stavu prezidenta a prognóze dalšího vývoje a členové komise o něm diskutovali.