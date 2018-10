Kandidát do senátu Gabal: Problém poslanců? Nevzdělanost. Kritizoval i Okamuru

V rozhovoru pro Pražský deník označil za velký problém české politiky mizernou kvalifikaci většiny poslanců. „Oni nečtou a ve vztahu k ministerským úředníkům tahají za kratší stranu provazu,“ tvrdí Ivan Gabal. Ten také nešetří kritikou na adresu Tomia Okamury a jeho pomahačů, kteří prý uměle vyvolali strach z migrace a veřejnou debatu tím vrátili do dob normalizace.

V minulých senátních volbách jste kandidoval za lidovce a Zelené. Letos jsou to pouze Zelení. Co je toho důvodem? Došlo u vás k nějakému ideologickému posunu?

Zelení mi to nabídli po loňských parlamentních volbách s tím, že by chtěli vystřídat obhájce senátního křesla v tomto obvodu (Libora Michálka – pozn. red.), kterého podpořili minule. Nějakou dobu jsem to řešil, až jsem se rozhodl to zkusit. Má spolupráce s KDU-ČSL skončila po mém odchodu z poslanecké sněmovny, kde jsem za ně byl jako nestraník. Myslím si, že ani jedna ze stran si nemůže na spolupráci stěžovat. Teď jsem se ale dohodl se Zelenými. Jednal jsem i s dalšími subjekty, ale nedotáhli jsme to. Já jsem už dost odborně i profilově vyhraněný, což je možná i důvod, proč do toho jdu tentokrát s podporou jediné strany.

Proč by měli voliči dát hlas právě vám v obvodu plném poměrně zvučných jmen?

Mám za sebou nějaký pracovní kredit a nějaký výkon. Myslím si, že lidé vědí, že to, o čem mluvím, většinou i dost vehementně dělám. Navíc čtyřletá zkušenost ze sněmovny znamená, že se to nemusím učit. Do Senátu si nechci jít sednout proto, abych čekal například na prezidentské volby. Šel bych tam opravdu pracovat. Od začátku letošního roku vedu konzultace s některými senátory zejména o obranných a bezpečnostních tématech, kterým se dlouhodobě věnuji. Obraceli se na mě například v kauze novičok nebo kvůli Sýrii. Mám tedy představu, jak pracují senátní výbory, jak ty věci připravují…

Kdo je Ivan Gabal

Narodil se v roce 1951 v Praze. Po studiu sociologie na Filozofické fakultě UK pracoval v akademii věd. Patřil k zakladatelům Občanského fóra a vedl i jeho volební kampaň. Začátkem 90. let byl vedoucím oddělení politické analýzy Kanceláře prezidenta republiky. Po sametové revoluci také řídil vlastní sociologickou agenturu, která řešila mj. analýzy z regionálního a sociálního rozvoje. Agentura realizovala několik zakázek pro stát. V současnosti Gabal její činnost kvůli politice utlumil. Při premiérovém pokusu o zvolení do Senátu v obvodu Praha 12 před šesti lety neuspěl. O rok později se mu podařilo získat poslanecký mandát jako nezávislému v čele kandidátky KDU-ČSL ve Středočeském kraji. Spolupracoval také na Strategickém a Metropolitním plánu Prahy jako expert pro IPR Praha.

Minule jste kandidoval v Praze 12, kde se volí senátor i letos. Proč jste změnil obvod?

Já mám kořeny na Žižkově. Někdy před první světovou válkou tam přišla rodina mé matky poté, co přišli o statek na Vysočině. Má babička si pak vzala syna žižkovského lakýrníka, který zpíval v Národním divadle. I já jsem léta na Žižkově žil. Konkrétně na Chmelnici. Šermoval jsem na Balkáně, chodil na gymnázium na Sladkovského náměstí. Jsem tam docela doma. Je to čtvrť, která prošla obrovskou proměnou. Má velkou dynamiku, ale i dost práce před sebou.

A jaký máte vztah k celopražským tématům?

Spolupracoval jsem na tvorbě strategického plánu i metropolitního plánu. Praze jsem se věnoval a pražská agenda je pro mě docela silná. Už jsem o tom debatoval se Zelenými, kteří mají podle mě před sebou v pražské agendě také dost práce. Nejen ohledně metropolitního plánu, ale také v souvislosti s klimatickou změnou. Myslím, že ji musíme na úrovni metropole řešit hodně urgentně. Bude tam dost práce krátkodobě, střednědobě i dlouhodobě. Toto by byla určitě i moje priorita. Je to jedna z prvních věcí, kterou bych rád v Senátu inicioval a dělal.

Nejsou Zelení na váš vkus málo konzervativní?

Já jsem ale spíš liberál. To, že jsem se hodně věnoval bezpečnosti a Evropské unii, může trochu klamat o mém světonázoru. Schvalování mé podpory u Zelených ale vypadalo dost jednoznačně. Myslím si, že pro ně představuji někoho, kdo byl v poslední době v kontaktu s vysokou parlamentní politikou. A jim tato zkušenost chybí. A vzájemnou synergii cítím hodně právě v té klimatické změně. To je totiž něco, co na nás dopadlo a co neodejde. Viděl jsem to i v Africe a mám za to, že je třeba začít bezodkladně jednat. Například z hlediska bezprostředních dopadů, jako je nárůst teplot ve městech a jeho zdravotní dopady zejména na starší. A v těch dlouhodobějších věcech mají samosprávy taky hodně prostoru pro ovlivnění věcí. Mám na mysli třeba metropolitní plán.

Je jeho finalizovaný návrh z pohledu zelených témat dostatečný?

Praha potřebuje, i vzhledem k aktuálnímu návrhu toho plánu, mnohem víc zeleně a zejména aktivní rozhodování o tom, jak tu zeleň do města dostat. V delší době se musí dodělat okruh, vymístit magistrála z města, změnit struktura emisních věcí, dostat voda dovnitř a tak dále. Na tom všem je třeba začít dělat. Všechny politické strany by proto měly přejít od ochrany vlastních teritorií a témat k poměrně silné synergii. Jinak se s tím nevypořádáme. Musíme reagovat na varování, která jsou silná. Je třeba i brát v potaz zkušenosti z velkých evropských měst, jako je Mnichov nebo Berlín. V ekologii podle mě končí období ochranářství a začíná éra aktivního prosazování opatření vůči klimatickým změnám. A na tom musí pracovat všichni, což se musí i Zelení učit chápat. Tyto otázky patří spolu s obranou, bezpečností a Evropskou unií mezi agendy, kterým se chci systematicky věnovat. A s většinou lidí, kteří směřují do politické reprezentace Prahy, se znám a dokážu s nimi mluvit.

Slyší ale dnes ještě široká veřejnost na ekologická témata?

Vedro si nevybírá. Za posledních třicet let se prodloužila střední délka života v Česku o deset let. To znamená silný nárůst populace 60+ a to i ve městech. I proto mají početné kategorie lidí kardiovaskulární problémy, berou prášky na tlak a podobně. Pro tyto skupiny je klimatická změna něco, co se jich osobně zdravotně týká. Sám to na sobě cítím. Když jdu běhat na Bílou horu, tak tam vidím sedmdesát procent lidí mladšího a středního věku a většinou dámy. Pracují vlastně individuálně na problému adaptace na klimatickou změnu. Musíme tomu pomáhat také na úrovni města, státu, kontinentu i planety všichni. Nejen politici. My nemáme stěnu zahrady porostlou zelení, protože jsem politik. Ani proto, že má žena je vášnivá zahradnice. V posledních letech žijeme jednou nohou v Africe a tam to zkrátka vidíte. Je tam zřejmé to, co říkají akademici – že už to není výkyv, ale trvalý rys života ve městě. Na to nelze nereagovat. A úkolem politiků je jít v tom lidem blíž.