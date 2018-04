Senátní obvody se kvůli počtu obyvatel měnit nebudou, podepsal Zeman

Hranice senátních volebních obvodů se už kvůli rozdílům v počtu jejich obyvatel měnit nebudou. Volební novelu, která to předpokládá, podepsal dnes prezident Miloš Zeman. O podpisu předlohy informoval Hrad.

Vláda původně navrhovala volební novelou upravit v souvislosti s podzimními volbami hranice 17 z 81 senátních obvodů kvůli tomu, aby každý senátor zastupoval přibližně stejný počet obyvatel. Byla by to v pořadí už desátá změna hranic obvodů. Dosud platný zákon stanovil, že každý senátor má zastupovat zhruba stejný počet obyvatel ve svém obvodu, přípustná odchylka byla 15 procent.

Proti pravidelným změnám obvodů se postavil Senát, poslanci pak jeho návrh potvrdili. Úpravy hranic podle kritiků berou v úvahu pouze demografické hledisko, nikoli spádovost území obvodů. Navíc se kvůli těmto změnám podle nich stává, že někteří voliči mohou volit senátora nikoli jednou za šest let, ale v kratším či delším časovém období.

Senát žádá novou úpravu, která by přenesla větší územní stálost senátních obvodů. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) ji přislíbil. Senátor a někdejší ministr Jiří Dienstbier (ČSSD) doporučil měnit obvody buď jednou za šestileté volební období člena horní komory s tím, že by změny respektovaly spádovost či historické vazby, nebo zavést stálé obvody. To by ale znamenalo změnu ústavy. Vnitro má podle dřívějších vyjádření svých zástupců připraveny různé varianty, jak obvody nově upravit například podle vymezení bývalých okresů.