V pátek 27. září a v sobotu 28. září se ve dvaadvaceti obvodech uskuteční druhé kolo senátních voleb. V pěti obvodech byli senátoři zvoleni už v prvním kole. Přinášíme přehled a zajímavosti o druhém kole voleb do horní parlamentní komory.

Kdy a kde se volí

Ve dvaadvaceti volebních obvodech mohou lidé přijít volit v pátek 27. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. září od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky už jim ale (na rozdíl od těch na první kolo) nepřijdou do poštovní schránky, dostanou je přímo ve volební místnosti. Volby se konají ve stejných volebních okrscích jako před týdnem.

Jak se volí

Společně se dvěma hlasovacími lístky (na každém je vždy jméno jednoho kandidáta, který postoupil do druhého kola) voliči ve volební místnosti dostanou i úřední orazítkovanou obálku. Vyberou jeden lístek, který nijak neupravují. V úřední obálce a za volební plentou jej vhodí do urny.

Kdy je hlas neplatný

Podmínkou odvolení je splnění tajné volby. Volič se proto musí odebrat za volební plentu, jinak mu nebude umožněno hlasovat. Pozor je také potřeba dávat u vkládání lístků od obálky. „Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný,“ upřesňují pokyny ministerstva vnitra. Platné nejsou ani přetržené lístky.

Důležité odkazy Jmenné přehledy kandidátů (včetně těch zvolených už v prvním kole) ZDE Stávající senátoři (tam, kde byl senátor zvolen v prvním kole, který teprve složí slib, je už jeho jméno) ZDE Stávající senátorské kluby ZDE

Kdy budou sečteny hlasy

Volební místnosti se uzavřou v sobotu 28. září ve 14 hodin. Poté členové volebních komisí začínají sčítat. U druhého kola senátních voleb to jde většinou nejrychleji, protože v každém okrsku počítají jen hlasy pro dva kandidáty. Posléze výsledek nahlásí na příslušný obvod, kde je shromažďují. Jasno v tom, kdo byl zvolen, bývá obvykle v řádu jednotek hodin od uzavření volebních místností. Konečné výsledky za všechny obvody vyhlašuje Státní volební komise. V každém obvodě zvítězí ten, kdo získá víc hlasů.

Kde už byl senátor zvolen

Pět senátorů bylo zvoleno už v prvním kole. Lidé tak už nebudou volit v pražském volebním obvodě 17 (Praha 12, Praha 16, Lipence, Lochkov, Slivenec, Velká Chuchle, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice a dvě části Prahy 4 - Hodkovičky a Lhotka). Zvolen tam byl stávající senátor Pavel Fischer (nominovaný TOP 09).

V obvodě 2 na Sokolovsku byla do Senátu už v prvním kole zvolena dosavadní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO). V obvodě 77 na Vsetínsku mandát obhájil Jiří Čunek (KDU-ČSL), v obvodě 71-Ostravě-městě byl zvolen Martin Bednář (ANO) a na Karvinsku obhájil mandát Petr Vícha (SOCDEM).

Co obhajování mandátů

Většina senátorů napříč spektrem se rozhodla obhajovat mandát, pět z nich ale neuspělo v prvním kole, tři byli naopak už zvoleni. Čtrnáct jich usiluje o znovuzískání mandátu v druhém kole. Čtyři dosavadní senátoři se rozhodli mandát neobhajovat - kupříkladu ministr školství Mikuláš Bek v Brně či politička Jitka Chalánková v Prostějově.

Co mohou volby změnit

V Senátu má nyní výraznou většinou vládní koalice, s níž někdy hlasují i senátoři zvolení za menší nevládní liberální subjekty. Pokud v druhém kole výrazněji uspějí kandidáti opozice (především hnutí ANO), bude zásadně posílena, většinu ale nezíská.

Kdo se s kým utká Fotogalerie: Podívejte se, kdo postoupil do 2. kola senátních voleb gallery 22 fotografií Obvod 29 Litoměřice: Ondřej Štěrba (ANO) vs. Ladislav Chlupáč (ODS) Obvod 56 Břeclav: Robert Šlachta (Přísaha) vs. Miloslav Janulík (ANO) Obvod 5 Chomutov: Jaroslav Komínek (KSČM) vs. Přemysl Rabas (SEN21) Obvod 32 Teplice: Jan Schiller (ANO) vs. Hynek Hanza (ODS) Obvod 59 Brno-město: Břetislav Rychlík (TOP 09) vs. Karin Podivinská (ANO) Obvod 8 Rokycany: Petr Vanka (ANO) vs. Miroslav Kroc (STAN) Obvod 35 Jablonec nad Nisou: Milan Kroupa (ANO) vs. Lena Mlejnková (SLK) Obvod 62 Prostějov: František Jura (ANO) vs. Pavel Dopita (SPD) Obvod 11 Domažlice: Jan Látka (ANO) vs. Vladislav Vilímec (ODS) Obvod 38 Mladá Boleslav: Ondřej Lochman (STAN) vs. Igor Karen (ANO) Obvod 65 Šumperk: Miroslav Adámek (ANO) vs. Stanislav Balík (NK) Obvod 14 České Budějovice: Zbyněk Sýkora (ODS) vs. Ladislav Ondřich (ANO) Obvod 41 Benešov: Zdeněk Hraba (ODS) vs. Helena Válková (ANO) Obvod 68 Opava: Tomáš Navrátil (ANO) vs. Herbert Pavera (TOP 09) Obvod 44 Chrudim: Jan Tecl (ODS) vs. Vladimír Slávka (ANO) Obvod 20 Praha 4: Jiří Drahoš (STAN) vs. Josef Svoboda (ANO) Obvod 47 Náchod: Martin Červíček (ODS) vs. Jan Borůvka (ANO) Obvod 23 Praha 8: Vladimíra Ludková (ODS) vs. Zdeněk Kučera (ANO) Obvod 50 Svitavy: David Šimek (KDU-ČSL) vs. Michal Kortyš (ODS) Obvod 26 Praha 2: Marek Hilšer (MHS) vs. Miroslav Bárta (STAN) Obvod 53 Třebíč: Hana Žáková (STAN) vs. Drahoslav Ryba (ANO) Obvod 80 Zlín: Oldřich Hájek (ANO) vs. Patrik Kunčar (KDU-ČSL) (V závorce je uvedena navrhující strana, někteří kandidáti kandidují i za další strany.)