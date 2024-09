I letos v senátních volbách kandiduje mnoho osobností a známých tváří. Podle sázkové společnosti Fortuna má největší šanci na vítězství už v prvním kole Jiří Čunek ze Vsetína, který je senátorem opakovaně od roku 2006. Bookmakeři silně favorizují rovněž bývalé kandidáty na prezidenta ČR Jiřího Drahoše, jemuž mohou lidé dávat hlas v pražské městské části 4, a Pavla Fischera ve volebním obvodě v Praze 12.

V 1. kole senátních voleb roku 2018 činila účast 42,26 procenta. Celkem 1 136 262 voličů odevzdalo 95,90 procenta platných hlasů.

Předem je jisté, že minimálně do 4 z 27 křesel v následujícím volebním období usedne někdo jiný. Post senátora neobhajuje ministr školství Mikuláš Bek (STAN), kandidaturu odmítla také trojice zastupující senátorský klub ODS a TOP 09: Jitka Chalánková z Prostějova, Ladislav Faktor z Českých Budějovic a Jaroslav Zeman z Jablonce nad Nisou.

Pro zisk mandátu už v prvním kole je nutné získat alespoň 50 procent hlasů. Nestane-li se tak, o vítězi rozhodne druhé kolo, do nějž postoupí za každý obvod dva uchazeči s nejvyšším počtem hlasů. O novém složení horní komory Parlamentu České republiky voliči rozhodnou v pátek 27. a v sobotu 28. září.

Funkční období senátora trvá 6 let.

Obvod č. 2 - Sokolov

V tomto senátním obvodě mohou lidé vybírat svého favorita mezi šesticí kandidátů. Mandát obhajuje Miroslav Balatka (bez politické příslušnosti, za STAN), jemuž před šesti lety odevzdalo svůj hlas v prvním kole 28,74 procenta voličů. Ve druhém kole porazil Renatou Oulehlovou z hnutí ANO v poměru 59,47 : 40,52. Letos se očekává vyrovnaný souboj mezi ním a Janou Mračkovou Vildumetzovou z ANO.

Obvod č. 5 - Chomutov

Senátorský mandát chce uhájit Přemysl Rabas (bez politické příslušnosti, za SEN 21). Aby se to povedlo, musí porazit šest soupeřů. Mezi nimi odborníci favorizují především náměstka hejtmana Ústeckého kraje a bývalého starostu města Kadaň Jiřího Kulhánka. V roce 2018 postoupil Rabas do druhého kola s 33,51 procenty hlasů.

Obvod č. 8 - Rokycany

V tomto senátním obvodě kandiduje 5 lidí, mandát obhajuje Pavel Karpíšek (ODS). V předchozích senátních volbách obdržel za 1. kolo 12 694 z celkového počtu 44 449 platných hlasů. Největším soupeřem v dané oblasti by pro něj měli být 1. náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, IT a EU Petr Vanka (ANO) a starosta města Rokycany Tomáš Rada (bez politické příslušnosti, za KDU+PROPLZ+ADS).

Obvod č. 11 - Domažlice

V jednom ze senátních obvodů, který v roce 2024 nabízí nejvyšší počet kandidátů, mandát obhajuje Vladislav Vilímec (ODS). Ten před šesti lety vyhrál první kolo o pouhé 2 setiny procenta, což v přepočtu znamenalo o 6 hlasů více, než získal jeho protikandidát ze SOCDEM (nyní ANO) Jan Látka. Oba favorité si to mezi sebou rozdají i letos a podle bookmakerů to opět bude těsný souboj.

Obvod č. 14 - České Budějovice

V pořadí první volební okres, kde současný senátor neobhajuje svůj post. Ladislava Faktora (bez politické příslušnosti, za NK), který obě kola v roce 2018 ovládl s velkým náskokem, chce ve funkci vystřídat 6 zájemců. Nejvyšší šance před začátkem voleb měl předseda Českého paralympijského výboru, aktivní vozíčkář Zbyněk Sýkora z ODS. Proti němu se postaví kupříkladu exprimátor Českých Budějovic Juraj Thoma (HOPB, za STAN+HOPB) nebo bývalý vojenský pilot Ladislav Ondřich (bez politické příslušnosti, za ANO).

Obvod č. 17 - Praha 12

V tomto senátním obvodě mandát obhajuje Pavel Fischer (bez politické příslušnosti, za NK). V roce 2018 mu po prvním kole chyběly pouhé dvě procenta hlasů k dosažení 50procentní hranice, Evu Tylovou (bez politické příslušnosti, za Piráti+LES) však ve druhém kole převálcoval v poměru 78,08 : 21:91. Podobný scénář se očekává i tentokrát, případným soupeřem pro příští víkend může být lékař Boris Šťastný kandidující za ANO+AUTO.

Obvod č. 20 - Praha 4

Mezi osmi kandidáty nechybí mandát obhajující Jiří Drahoš (bez politické příslušnosti, za KDU-ČSL+ODS+STAN+Piráti+TOP 09). Stejně jako Pavel Fischer ani on před šesti lety nepotřeboval k postupu druhé kolo, když si jej zvolilo 52,65 procenta hlasujících. Na cestě k obhajobě ho bude chtít zastavit manažer Josef Svoboda (bez politické příslušnosti, za ANO) nebo ekonomka Markéta Šichtařová za Svobodné.

Obvod č. 23 - Praha 8

I tato městská část má osm kandidátů, mezi nimiž nechybí současný senátor Lukáš Wagenknecht (bez politické příslušnosti, za Českou pirátskou stranu). V roce 2018 mu věřilo 18,15 procenta voličů, kteří se zúčastnili 1. kola, to druhé vyhrál s náskokem devíti procent na Pavla Dungla. Kromě Wagenknechta se mezi favority na postup či vítězství řadí místostarostka pro sociální oblast a zdravotnictví, občanská demokratka Vladimíra Ludková (za KDU+ODS+Patrioti ČR).

Obvod č. 26 - Praha 2

Velký náskok před soupeři v roce 2018 zaznamenal ve svém obvodě Marek Hilšer, jehož hnutí MHS se letos spojilo s Piráty. Podle kurzů sázkové společnosti Fortuna je ale největším favoritem letos někdo jiný, konkrétně vědec Miroslav Bárta (bez politické příslušnosti, za TOP 09+STAN). Bez šance na postup není ani bývalá 1. náměstkyně primátorky Prahy pro finance a rozpočet Eva Kislingerová, která kandiduje za ANO.

Obvod č. 29 - Litoměřice

V Litoměřicích se v roce 2018 ve druhém kole utkali Ladislav Chlupáč (ODS) a Ondřej Štěrba (ANO). Senátorský mandát získal díky hlasům 56,40 procenta voličů kandidát Občanské demokratické strany. Oba muži se proti sobě postaví i letos, jejich soupeři budou Miroslav Jiránek (bez politické příslušnosti, za Piráty), Petr Liška (STAN), Vladimír Vlk (ČSSD), Jan Skalický (bez politické příslušnosti, za ČSNS+KSČM+SD-SN), Martin Kratochvíl (Svobodní) a Ilja Baudyš (SPD, za SPD+Trikolora).

Obvod č. 32 - Teplice

Ve volbách v roce 2018 svůj post obhájil dlouholetý senátor a také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), v roce 2020 však náhle a nečekaně zemřel. V doplňovacích volbách zvítězil ve druhém kole nad Zdeňkem Bergmanem (bez politické příslušnosti, za SEN 21) kandidát ODS Hynek Hanza, kterému dalo hlas 57,17 procenta voličů. Svůj post obhajuje i v letošních volbách, soupeři mu budou Tomáš Vandas (DSSS za NDDSSSBEZULANS), Jiří Řehák (JsmePRO!, za SEN 21), Zdeněk Žák (bez politické příslušnosti, za SpV), Jan Schiller (ANO) a Ivan Vinický (ČSSD).

Obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou

K volebním urnám v Jablonci nad Nisou půjdou lidé s jednou jistotou - zvolí si nového senátora. Vítěz voleb 2018 Jaroslav Zeman z ODS letos nekandiduje. Vyrovnanou šanci na úspěch odborníci přisuzují Vítu Němečkovi, jehož ODS utvořila koalici s KDU-ČSL a TOP 09, a Michaele Tejmlové (bez politické příslušnosti, SEN 21). Tato právnička a mediátorka se o Senát ucházela také před šesti lety a postoupila do druhého kola. Jedničkou na kandidátce v tomto obvodě je Michal Švarc (SPD+Trikolora).

Obvod č. 38 - Mladá Boleslav

Sedmi jménům na kandidátní listině letos vévodí Jana Krumpholcová (Zelení), která by mezi senátory vystřídala Raduana Nwelatiho z ODS (za KDU+ODS+TOP 09). Ten ale funkci obhajuje a patří k největším favoritům. Mezi sedmi kandidáty má šanci uspět rovněž praktický lékař a diabetolog Igor Karen z ANO.

Obvod č. 41 - Benešov

V tomto senátním obvodě kandiduje 6 lidí. Mandát obhajuje Zdeněk Hraba (bez politické příslušnosti, za KONS+ODS+Monarchiste.cz+Svobodní), který v roce 2018 získal 20,93 procenta hlasů v prvním kole a 60,95 procenta hlasů ve druhém. Silného protikandidáta mu letos nasadilo hnutí ANO, za nějž o místo v horní komoře parlamentu usiluje poslankyně Helena Válková. Voliči zde mohou projevit přízeň také hokejové legendě Dominiku Haškovi (bez politické příslušnosti), který kandiduje za TOP 09.

Obvod č. 44 - Chrudim

Mezi pěticí kandidátů nechybí obhájce mandátu Jan Tecl z ODS (za KDU+ODS+STAN+TOP 09+STO). Ten v roce 2018 zvítězil v prvním kole o 31 setin procenta hlasů před Danielem Hermanem z KDU-ČSL. I letos je největším favoritem v daném obvodě. Na kandidátce mu dělá společnost bývalý místostarosta města Chrudim Roman Málek (bez politické příslušnosti, za LES), starosta města Hlinsko Miroslav Krčil (SproK), právník Milan Chaloupecký (SPD, za SPD+Trikolora) a místostarosta města Havlíčkův Brod Vladimír Slávka (ANO).

Obvod č. 47 - Náchod

V tomto senátním obvodě kandidují pouze tři lidé. Mezi nimi je současný senátor Martin Červíček (ODS), jenž před šesti lety v obou kolech porazil Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL). Letos zkusí křeslo obhájit před Tomášem Magnuskem (TMS) a Janem Borůvkou (ANO).

Obvod č. 50 - Svitavy

Kromě Michala Kortyše z ODS, který obhajuje mandát, bude chtít do senátorského křesla usednout dalších šest lidí. A povést by se to dle odborníků mohlo třeba starostovi města Svitavy Davidu Šimkovi (bez politické příslušnosti, za KDU-ČSL+Nestraníci). Kandidátku uzavírá hudebník Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory, která se spojila s SPD.

Obvod č. 53 - Třebíč

Mezi největší favority prvního kola voleb v Třebíči patří současná senátorka Hana Žáková (bez politické příslušnosti, za STAN), která musí porazit šest soupeřů. V roce 2018 měla o dva soupeře více a z prvního kola postoupila díky 28,49 procenta hlasů. Ve druhém už dominovala nad Miroslavem Michálkem (za ANO). Stejné hnutí letos vyslalo do voleb poslance Drahoslava Rybu (bez politické příslušnosti).

Obvod č. 56 - Břeclav

V tomto senátním obvodě kandiduje 9 lidí včetně současného senátora Rostislava Koštiala (ODS, za KDU+ODS+TOP 09). Tomu minule na kandidátce pro první kolo patřila 6. pozice, na níž se letos nachází výrazná osobnost Róbert Šlachta (Přísaha). Navzdory známému jménu ale bookmakeři favorizují nejvíce právě Koštiala, po něm starostu Břeclavi Josefa Osičku (STAN) a poslance Miloslava Janulíka (ANO). Volební účast v prvním kole roku 2018 dosáhla 44,01 procenta, ve druhém kole klesla na 15,86 procenta.

Obvod č. 59 - Brno-město

V Brně se o pozici senátora utká sedm zájemců. Vítěz v následujícím volebním období vystřídá současného ministra školství Mikuláše Beka, který se po šesti letech ve funkci rozhodl mandát neobhajovat. K hlavním favoritům patří režisér, publicista a vysokoškolský učitel Břetislav Rychlík, jenž zastupuje stranu TOP 09. Do případného druhého kola jej nejspíš doprovodí cestovatel Libor Zabloudil (Starostové), nebo poslankyně za KDU-ČSL Marie Jílková.

Obvod č. 62 - Prostějov

Jak už bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, současná senátorka Jitka Chalánková končí. Za tento volební obvod ji tak nahradí někdo ze šesti kandidátů. Mohl by jím být třeba favorizovaný primátor Prostějova František Jura z ANO, na paty mu ale podle předpokladů budou šlapat dvě inženýrky: poslankyně Hana Naiclerová (STAN) a krajská zastupitelka Milada Sokolová.

Obvod č. 65 - Šumperk

V Šumperku v roce 2018 zvítězil Miroslav Adámek (bez politické příslušnosti, za ANO), který ve druhém kole získal 60,55 procenta hlasů a porazil Zdeňka Brože (bez politické příslušnosti, za KDU+NV). Adámek svůj post obhajuje i v letošních volbách, proti němu stojí dva soupeři - Vladimír Hošek (Svobodní) a Stanislav Balík (nezávislý kandidát).

Obvod č. 68 - Opava

Opavským senátorem je od voleb v roce 2018 Herbert Pavera (TOP 09, tehdy za ODS+STAN+TOP 09, letos za KDU+ODS+TOP 09), který ve druhém kole porazil Simonu Horákovou (ANO) když získal přízeň 68,5 procenta voličů. Svůj mandát bude obhajovat proti sedmi soupeřům, jimiž jsou Michael Rataj (STAN, za STAN+OK), Vladimír Tancík (nezávislý kandidát), Zita Calabri (bez politické příslušnosti, za SPD+Trikolora), René Černohorský (bez politické příslušnosti, za SOCDEM), Bronislav Sedláček (JaSaN), Tomáš Navrátil (ANO) a Brigita Bilíková (bez politické příslušnosti, za Mourek).

Obvod č. 71 - Ostrava-město

Volby v obvodě Ostrava-město vynesly v roce 2018 senátorský mandát Leopoldu Sulovskému (Ostravak), který s 59,89 procenty hlasů porazil ve druhém kole Ivo Gondeka (bez politické příslušnosti, za ANO). Sulovský bude svůj mandát obhajovat proti šesti soupeřům. Jsou jimi Radoslav Štědroň (SSPD-SP, za Švýcarskou demokracii), Liana Janáčková (bez politické příslušnosti, za Svobodné), Leo Luzar (KSČM, za ČSNS+KSČM+SD-SN), Marie Malcharová (SPD, za SPD+Trikolora), Štefan Režný (ReMeK) a Martin Bednář (ANO)

Obvod č. 74 - Karviná

V senátním obvodě číslo 74 (Karviná) svůj mandát obhajuje Petr Vícha (SOCDEM, za koalici SOCDEM a ANO). V roce 2018 zvítězil ve druhém kole, když se ziskem 72,06 procenta porazil Miladu Halíkovou (bez politické příslušnosti, za KSČM). Letos jsou jeho soupeři Pavel Staněk (SPD), Karel Světnička (bez politické příslušnosti, za Švýcarskou demokracii), Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL, za koalici KDU+ODS+TOP 09) a Karel Volný (bez politické příslušnosti, za ČSSD).

Obvod č. 77 - Vsetín

Ve vsetínském obvodě do voleb vstupuje pouze trojice kandidátů. Mezi nimi jednoznačně vyčnívá jméno senátorského matadora Jiřího Čunka, který do svého křesla v horní komoře nepustil nikoho jiného už 18 let. Politickou budoucnost pětašedesátiletého lidovce se o víkendu pokusí změnit místostarostka města Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková (ANO) a lesní technik Robert Hampl (SPD). V roce 2018 Čunek zvítězil už v prvním kole se ziskem 51,59 procenta hlasů.

Obvod č. 80 - Zlín

Zlínským senátorem je od roku 2018 Patrik Kunčar (KDU-ČSL), který tehdy ve volbách zvítězil ve druhém kole nad Lukášem Liborem (Soukromníci) se ziskem 60,77 procenta hlasů. Letos Kunčar svůj mandát obhajuje hned proti pěti soupeřům, kterými jsou Barbora Fojtáchová (bez politické příslušnosti, za PRO 2022), David Rumpík (nezávislý kandidát), Oldřich Hájek (bez politické příslušnosti, za ANO), Jana Juřenčáková (bez politické příslušnosti, za NEZ) a Zbyněk Ziggy Horváth (STAN).