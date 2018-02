Senátor Čuba byl znovu vyzván k rezignaci. Štěch volá po změně ústavy

Situaci kolem senátora Strany práv občanů Františka Čuby (SPO), který byl kvůli pokračující absenci znovu vyzván k rezignaci, by mohla podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) pomoci vyřešit jeho strana. V úvahu podle něj připadá i změna ústavy, která by umožnila v podobných případech odebrat mandát. Na prosazení velkých ústavních změn se ale nyní Parlament neshodne, míní Štěch.

Předseda Senátu počátkem roku doporučil Čubovi v dopise znovu zvážit rezignaci na mandát vzhledem k tomu, že se senátor v horní komoře neobjevil už půldruhého roku. "Odpověď jsem do dnešního dne nedostal, už je to měsíc, a nejsem si jist, jestli ji dostanu podle informací, které mám," řekl Štěch.

"Lidé by se měli chovat slušně. Když nemohou tu práci vykonávat, tak by ten mandát měli opustit. Ale jak je vidět, v tomto případě to bohužel nefunguje," posteskl si Štěch. Vyřešení situace kolem dlouhodobé absence je podle něj záležitostí Čuby a také Strany práv občanů a jejího senátorského klubu, které by v tom mohly pomoci.

"My nemůžeme nikomu odebrat mandát, to nikde na světě nepřísluší zákonodárnému sboru. Musela by být asi nějaká změna ústavy, ale ta by musela řešit všechny ústavní funkce," uvedl Štěch. Sám takovou změnu iniciovat ale nehodlá. "Dojít k dohodě, mezi vládou, Sněmovnou a Senátem, to je v současné době asi neřešitelný úkol," podotkl. Připomněl, že k přijetí ústavních změn je třeba třípětinové většiny v obou komorách Parlamentu a že některé sněmovní strany podmiňují svůj souhlas se změnami ústavy například prosazením referenda o vystoupení z NATO či EU. "Myslím, že po těchto (sněmovních) volbách není příliš velká naděje na nějaké velké změny v ústavě," dodal.

Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky), jehož nadaci pro studenty posílá Čuba od poloviny loňského roku senátorský plat, serveru iRozhlas řekl, že se Čuba chce do Senátu vrátit v březnu. "Tak uvidíme," komentoval to Štěch.

Čuba na jednání horní komory nebyl od srpna 2016, po operaci trávicího traktu už nedorazil. "V březnu se chce vrátit, chce přijít do Senátu. Pan docent vyslal signál, že v březnu by už přišel. Teď v únoru to ještě není úplně pravděpodobné," uvedl Valenta, podle něhož se Čubův zdravotní stav hodně zlepšil. Podle kuloárových informací už byl Čubův návrat přislíben několikrát.