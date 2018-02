Senátor Czernin žaluje Roznera kvůli výrokům o koncentráku v Letech

„Můj dědeček v německém kriminále byl. A když to po válce někteří popírali, bylo to urážlivé pro celou rodinu. Zločiny nelze zlehčovat.“ Těmito slovy doprovodil senátor z Dymokur Tomáš Czernin (TOP 09) podání trestního oznámení na poslance Miloslava Roznera (SPD). Ten se na uzavřeném sjezdu strany dopustil výroku, který je terčem kritiky řady lidí, ale i organizací.

Senátor Tomáš Czernin (na snímku) podal trestní oznámení na poslance Miloslava Roznera kvůli jeho výrokům o táboře v Letech.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

„Bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ uvedl doslova Rozner mezi spolustraníky. Narážel tak na aktivitu bývalého ministra kultury Daniela Hermana, který chtěl odškodnit firmu provozující vepřín na místě bývalého pracovního tábora v Letech.

Podle Tomáše Czernina jsou jeho slova neakceptovatelná. „Na Obvodním oddělení policie v Městci Králové jsem podal trestní oznámení na poslance Miloslava Roznera. Jeho vyjádření o koncentračním táboře v Letech je v civilizované společnosti naprosto nepřípustné. Ani nemluvě o tom, jak se cítí lidé, jejichž blízcí koncentrákem prošli,“ řekl Czernin.

Policie potvrdila přijetí trestního oznámení. „Trestní oznámení jsme kvůli místní příslušnosti předali kolegům z oddělení obecné kriminality v Praze,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Za absolutní neznalost a zkreslování minulosti považuje Roznerovy výroky i nymburský historik a starosta Pavel Fojtík. „V tuto chvíli někteří polemizují o rozdílech mezi pracovními, shromažďovacími a likvidačními tábory. Ve všech případech se jednalo o shromažďování lidí, které nacisté určili k likvidaci jako podřadné. Ať se jednalo o Židy nebo Romy,“ řekl Fojtík.

Podle jeho slov by měli autoři takových výroků vyjet do Terezína a na další místa, aby pochopili historická fakta. „Nejsem si jist, zda po podání trestních oznámení pan Rozner pochopí, co se v táboře v Letech dělo. Ale chápu, že pokud není jiná cesta, musí se to řešit i v rovině trestně právní,“ doplnil historik a starosta.

Poslanec a starosta Milovic Milan Pour (ANO 2011) si podobně jako nymburský starosta myslí, že poslanec Rozner by se měl nejprve seznámit s historií koncentračního tábora pro Romy v Letech. „Potom by nedocházelo v jeho vyjádření k nepravdivému překrucování informací. V současné zjitřelé době jsme svědky podávání řady trestních oznámení. K uklidnění situace to však nevede. V tomto případě je dle mého názoru účinnější vyzvat poslance Roznera k veřejné omluvě v médiích,“ myslí si Milan Pour.

Na poslance Roznera už bylo podáno více trestních oznámení. Například ze strany mladých sociálních demokratů. Omluvu požadují romské i židovské organizace a spolky. Podobné kritice čelí za své výroky i šéf SPD Tomio Okamura.