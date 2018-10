Senátor Drahoš: Chci se věnovat hlavně problematice vzdělávání

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, který byl v prvním kole zvolen senátorem za Prahu 4, se chce v horní komoře Parlamentu zaměřit především na problematiku vzdělávání. O tom, do jakého senátorského klubu vstoupí, bude jednat až po skončení druhého kola voleb, které se ve 25 okrscích, kde první kolo nerozhodlo, uskuteční za týden. Drahoš to dnes řekl ČTK.

"Jako dlouholetý vysokoškolský pedagog a člověk, který se zabývá vzděláváním, vidím jako svou prioritu v Senátu určitě vzdělávací systém v České republice. A to nejenom systém základní, střední a vysoká škola, ale celoživotní vzdělávání, zlepšení finanční a mediální gramotnosti populace, vzdělávání seniorů. Všechno to beru jako potřebnou věc.," řekl Drahoš.

Drahoše, který byl v lednových prezidentských volbách největším soupeřem současné hlavy státu Miloše Zemana, do Senátu nominovalo hnutí STAN, měl také podporu KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. O tom, do jakého senátorského klubu vstoupí, zatím není rozhodnuto. "My jsme se dohodli, když jsme uzavírali smlouvu o podpoře, že tuhle otázku budeme řešit až po druhém kole senátních voleb," řekl Drahoš.

Uvedl rovněž, že ho postup už v prvním kole voleb, ve kterém získal 52,65 procenta hlasů, překvapil. "Musím říct, že jsem s tím nepočítal. Teoreticky možnost je vždycky, ale člověk má být nohama na zemi. Bylo to i pro mě příjemné překvapení a děkuji voličům, že mi tu důvěru dali," řekl.