Senátorem se stal občanský demokrat Jan Tecl, starosta Havlíčkova Brodu

Senátorem za volební obvod Chrudimsko je starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS). V dnešním druhém kole senátních voleb porazil exministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL).

Jan Tecl.Foto: archiv

Lidovci přicházejí o svůj tradiční obvod. Senátor, ekonom a podnikatel Jan Tecl (55) je od roku 2016 zastupitelem Kraje Vysočina a od roku 2010 starostou Havlíčkova Brodu, v letech 2006-2010 byl zastupitelem. Ve volbách do Senátu 2018 kandidoval za ODS. První kolo vyhrál, ve druhém porazil Daniela Hermana. Tecl získal 63,89 procent, Herman jen 36,1 procenta. Tecl kandiduje za ODS+STAN+STO, získal 13 tisíc 435 hlasů, jeho protivník za KDÚ- ČSL Herman 7591 hlasů. Volební účast v chrudimském obvodu přesáhla 18%.



„Je to pro mě historický okamžik, který jsem ani nečekal,“ vyjádřil se vítěz bezprostředně po oznámení výsledků a dodal: „Děkuji všem, těm co mi dali svůj hlas a kteří mě podpořili.“ Jak vzápětí zdůraznil, nic se výrazně v jeho životě nezmění. Zůstává starostou Havlíčkova Brodu dál, jenom mu přibude práce. Rovněž prozradil, co udělá nejdřív, až vstoupí do sídla Senátu. „ Vyhledám předsedu předsedu senátorského klubu ODS Miloše Vytrčila za ODS a oznámím mu, že se hlásím do služby,“ konstatoval Jan Tecl s úsměvem.

Na čem hodlá pracovat nejdřív, to souvisí s tématem, které se bude v Senátu projednávat, ale rád by zjednodušil admininistrativní byrokracii, která přidělává starostům ve městech a obcích hluboké vrásky na čele.



Daniel Herman zřejmě nebere svůj volební neúspěch nijak tragicky: „Děkuji všem, kteří mi dali hlas. Děkuji svému týmu za intenzivní a poctivou práci. A gratuluji ke zvolení Janu Teclovi senátorem. Výborná zpráva těchto senátních voleb je, že máme konečně Senát bez komunistů,“ vzkázal těsně po vyhlášení výsledků voličům.