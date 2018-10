Senátorem za Šumpersko a Jesenicko je Miroslav Adámek

Miroslav Adámek, jehož nominovalo hnutí ANO, vítězil ve druhém kole senátních voleb nad Zdeňkem Brožem (nezávislý kandidát za KDU-ČSL). . Miroslav Adámek vyhrál s výsledkem 60,55 procent, což reprezentuje 9982 voličů. Zdeněk Brož získal necelých čtyřicet procent hlasů.

Miroslav AdámekFoto: Archiv kandidáta

Druhé kolo senátních voleb mělo ovšem podstatně slabší účast než to první, které bylo zároveň spojeno s volbami do místních samospráv. K volebním schránkám se ve dnech 12. a 13. října dostavilo podstatně méně voličů, než minulý týden, kdy se voleb do senátu účastnilo 40, 37 procent voličů.

Obvod číslo 65, za nějž Adámek i Brož kandidovali, zahrnuje velkou část šumperského okresu a celé Jesenicko.

Miroslav Adámek je na rozdíl od svého soupeře Zdeňka Brože v politice nováčkem a vstoupil do ní právě svou kandidaturou do senátu.