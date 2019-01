Skupina senátorů z klubu Senátor 21 připravuje žalobu na prezidenta Miloše Zemana, který údajně hrubě porušuje Ústavu České republiky. Podle senátora Václava Lásky mají vytipováno asi 20 případů, včetně nedávného zasahování do rozhodování soudců.

Prezident Miloš Zeman. | Foto: ČTK/Michal Kamaryzeman_

„V senátním klubu SENÁTOR 21 jsme se rozhodli, že vést dál plané diskuzi o činech prezident nemá cenu. My si myslíme, že porušuje hrubě Ústavu. A chceme to argumentačně prokázat. Proto jsme začali psát žalobu. Do šesti až osmi týdnů ji představíme veřejnosti i kolegům senátorům,“ napsal na twitteru Láska.

O připravované žalobě senátor informoval na dnešní tiskové konferenci při jednání horní komory parlamentu. Impulzem k tomuto kroku podle něj byly zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. Senátoři se chtějí věnovat i dřívějším skutkům, do diskuse s ústavními právníky jich mají vytipovanou zhruba dvacítku. V klubu je šest senátorů z jednaosmdesátičlenné horní komory.

Ovlivňování soudců

Vztah Hradu k justici se začal veřejně probírat v uplynulých týdnech, kdy týdeník Respekt napsal, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta. Mynář kontakty později potvrdil, nevidí na nich nic špatného.

Zeman poté uvedl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách, údajně mu prezident naznačoval, že by ho výměnou mohl jmenovat do čela Ústavního soudu.