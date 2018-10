Senátoři: Právo navrhnout šéfa Senátu má mít nejsilnější klub

Představitelé senátorských klubů vesměs chtějí dodržet zvyklost, že právo navrhnout předsedu horní komory bude mít nejsilnější frakce. Vedení Senátu by pak mělo být obsazeno na základě poměrného zastoupení. Zatím ale není jasné, který klub bude nejpočetnější. Frakce dál vyjednávají s novými nezařazeními senátory, kteří uspěli v říjnových volbách.

Ustavující schůze horní komory v obměněném složení se uskuteční v polovině listopadu. "Prostor na vyjednávání je. Do té doby se stane mnohé," řekl dnes novinářům místopředseda Senátu a kandidát nyní nejsilnějšího klubu ODS Jaroslav Kubera. "Absolutně klíčové" je podle něho to, že pokud někdo poruší principy, které v Senátu dlouhodobě platí, vrátí se mu to v příštích volbách za dva nebo za čtyři roky "v míře vrchovaté i s bonusem".

Šéf lidoveckého klubu Petr Šilar řekl, že frakce pokračuje v jednáních s Jiřím Drahošem, Pavlem Fischerem, Jitkou Chalánkovou a s Markem Hilšerem. Debatují s nimi podle něho i další kluby. Za lidovce Šilar zdůraznil, že frakce bude respektovat poměrné zastoupení v Senátu a bude ctít právo nejsilnějšího klubu navrhnout kandidáta na předsedu. Pokud to budou lidovci, nominují nynějšího předsedu evropského výboru Václava Hampla.

"Na rozdíl od předchozích období, kdy počty v klubech byly hned po volbách jasné, každý věděl, za koho kandiduje a v kterém klubu bude, jsme trochu na rozpacích teď z toho, že, tuším, devět senátorů ještě váhá, do kterého klubu vstoupí," podotkl předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. ČSSD bude o složení vedení horní komory vyjednávat potom, co budou počty jasné, dodal.

Metody za hranou

Vícha i předsedkyně senátorů ANO Zdeňka Hamousová se vyjádřili o zvyklostech ohledně skládání vedení horní komory stejně jako Šilar. Nezařazení kandidáti se budou rozhodovat o začlenění do klubů podle Hamousové ještě zhruba týden. "Já si myslím, že senátní klub ANO nebude tím, kdo bude kádrovat jednotlivé kluby, koho mají ony nominovat na pozice čelných představitelů Senátu. My tu sílu nemáme, my zástupce do vedení Senátu nominovat nebudeme," dodal místopředseda frakce ANO Jaroslav Větrovský.

Kubera v souvislosti s vyjednáváními mluvil o "metodách za hranou". "Mimo jiné je mi vyčítáno, že jsem malého vzrůstu a jsem málo důstojný, což už jsou takové ty věci za hranou, ale taková je politika," podotkl. Hampl uvedl, že jeho případná nominace do čela Senátu není úplná novinka, a soudí, že je na takovou variantu připraven.